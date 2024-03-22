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PS5新作《浪人崛起》上市！慶祝活動今起開跑　海報、杯墊免費送

▲藝術創作家簡志剛與知名創作者RJ 張廉傑一同為《浪人崛起》上市慶祝活動揭幕。（圖／業者提供）
▲藝術創作家簡志剛與知名創作者RJ 張廉傑一同為《浪人崛起》上市慶祝活動揭幕。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

PS5新作《浪人崛起》今（22）日起正式發售，由KOEI TECMO Games 旗下 Team NINJA 團隊製作，並由索尼互動娛樂發行，且歡慶遊戲上市，特別開跑「上市慶祝活動」，今起至3月31日於體驗現場試玩，就可以獲得精美《浪人崛起》浮世繪紀念海報，現場登陸購買遊戲之發票，還可兌換限量木質杯墊。

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PS5《浪人崛起》上市慶祝活動，即起於台北華山1914創意文化園區開跑，現場還原《浪人崛起》故事背景，今起至24日前幕府時代NPC更將穿越時空限定登場，與玩家近距離互動。本次也與藝術創作者「簡志剛」合作打造主題浮世繪風格壁畫。

▲藝術創作家簡志剛親臨現場落款 慶祝浪人崛起正式上市。（圖／業者提供）
▲藝術創作家簡志剛親臨現場落款 慶祝浪人崛起正式上市。（圖／業者提供）
今（22）日簡志剛也親臨現場揭幕與落款，一同慶祝遊戲上市，強調本次作品主要是透過浮世繪風格畫作，呈現遊戲的時代背景「幕末時期」以及遊戲中擁幕派-親幕府勢力、倒幕派-反幕府勢力、歐美派-歐美勢力等不同勢力的抗衡，希望透過主題壁畫讓更多人認識《浪人崛起》，號召大家來現場看主題壁畫創作外，也要親自體驗看看遊戲的專屬魅力。

現場也邀請身為PlayStation死忠粉的知名創作者「RJ 張廉傑」，出席實際試玩並分享活動心得，RJ以一襲日系和服出席表示對遊戲的喜愛，他興奮的分享到《浪人崛起》有一個最大的特色是他很喜歡的，就是玩家可以根據自己旅途中所做的選擇及結盟的角色，影響接下來的故事面貌，在遊玩的過程中做出的抉擇，例如是否要暗殺或保護重要人物等等，都會影響歷史的進展，讓遊戲體驗更加生動！

遊戲中更有三種難度：簡單、普通和困難，於遊戲中稱為「黎明」、「黃昏」和「夜晚」，能隨時變更適合自己的難度，讓喜歡認真看劇情的玩家朋友，也可以輕鬆入手！

▲知名創作者RJ 張廉傑以一襲日系和服出席表示對《浪人崛起》的喜愛。（圖／業者提供）
▲知名創作者RJ 張廉傑以一襲日系和服出席表示對《浪人崛起》的喜愛。（圖／業者提供）
《浪人崛起》歡慶上市推出一系列活動，只要於遊戲開放試玩期間華山體驗遊戲，即可獲得精美贈品及《浪人崛起》浮世繪紀念海報；另現場登錄《浪人崛起》藍光光碟版遊戲購買之實體發票或電子發票證明聯，可兌換《浪人崛起》木質杯墊，以及獲得價值新台幣300元PlayStation Store禮物卡(數位代碼)的機會，每日贈品數量有限，送完為止。而完成官方臉書粉絲團活動貼文指定任務，即可參加Sony BRAVIA 4K智慧顯示器、PlayStation 5 主機等豪華贈品抽獎！

【《浪人崛起》上市慶祝活動資訊】
◾活動日期：2024年3月22日至3月31日
◾活動地點：華山1914文化創意產業園區 忠孝三角廣場
◾遊戲試玩及贈品兌換開放時間（周一至周四不開放）：
3/22(五) 14:00-19:00
3/23(六)及3/24(日) 13:00-19:00
3/29(五) 14:00-19:00
3/30(六) 13:00-19:00 
3/31(日) 13:00-18:00

此外，由沐瞳科技（Moonton Games）開發，愛彼遊戲正式代理的魔幻策略塔防手遊《境界守望者》（Watcher of Realms）預計於3月28日正式上線，，提供iOS、Android以及Windows平台的跨機遊玩。今日宣佈亞洲地區事前登錄數突破200萬人，凡登錄即可獲得稀有召喚水晶10連抽及經驗加成100%等虛寶。而Facebook官方粉絲團的社群事前登錄活動，只要玩家關注官方粉絲專頁，並於活動貼文留言處，貼出事前預約截與公開分享活動貼文，即可抽Logitech POPMOUSE 無線滑鼠，留言滿200則再加抽PlayStation 5 數位版主機！

▲製作人大肥老師表示「遊戲內有多種玩法，其中5V5的快節奏真人激戰能挑戰你的策略思考速度，非常燒腦！」。（圖／業者提供）
▲製作人大肥老師表示「遊戲內有多種玩法，其中5V5的快節奏真人激戰能挑戰你的策略思考速度，非常燒腦！」。（圖／業者提供）

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