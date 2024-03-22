貓奴必收！肯德基聯名貓福珊迪 3款套餐送「炸雞萌貓」療癒周邊
貓奴快準備收藏！肯德基這回與日本超人氣「mofusand 貓福珊迪」共同打造超萌聯名，期間限定推出「一起K 哇伊-春日同萌祭」活動，3組期間限定套餐加上全新「黃金超蝦塊」，購買指定商品再送 KFC 專屬貓福珊迪「 K 哇伊貼紙」或L夾，全臺門市還有貓福珊迪出現蹤跡，讓愛貓的你跟著肯德基的腳步一起感受「萌炫風」的魅力。
實習記者柯乃瑜/綜合報導
肯德基這次讓貓福珊迪穿上招牌蛋撻、咔啦脆雞、炸雞桶餐新裝，3月26日起獨家推出3款限定包裝，購買脆雞餐、XL餐或蛋撻禮盒就能讓貓福珊迪的Q萌為你帶來滿滿治癒。活動期間還有3款「貓福珊迪K哇伊限定套餐」，同樂餐、雙人餐、XL餐滿足不同時刻的你，每一款套餐都有新品「黃金超蝦塊」搭配莫札瑞拉起司球，讓你一次享受香濃牽絲與酥脆 Q 彈。
不只帶來全新味蕾饗宴，肯德基與貓福珊迪也為本次聯名特別設計5款治癒小物！購買「同樂餐」即贈L夾+貼紙、點「雙人餐」與「XL餐」則分別贈送L夾及貼紙，讓你享用美食同時還能免費拿超萌周邊。3月26日起就能在官網或PK APP搶先預購3款套餐，3月26日至3月28日還有「同樂餐」限時優惠599元，粉絲一定要筆記。
3月26日起貓福珊迪將陸續現身全台肯德基，其中台北南京東二數位未來店除了窗戶外，智能快取櫃也加入貓福珊迪限定造型，加上台北台大、台中五權西、高雄大順二共4間門市，一起化身貓福珊迪特色旗艦店，只要親臨門市就可以感受滿滿的超萌氛圍。
另外，麥當勞正開跑2024龍年開春優惠券超值「買一送一」，活動期間有大薯、金黃地瓜條等多樣人氣單品都能「加1元多一件」。麥當勞APP全球版也有多款獨家折扣，即日起至3月24日單點蛋捲冰淇淋有「買一送一」、單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」，以及單點帕瑪森主廚雞腿堡「免費送中薯」的划算優惠。提醒有口福的你，APP優惠券限兌換一次；不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。