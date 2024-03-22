獨家有照／汪小菲殺到大S豪宅談判！驚動警察到場　經紀人證實了

▲汪小菲到大S台北信義豪宅鬧場，結果保全報警，出動警方出面協調。（圖／記者張嘉哲攝）

▲汪小菲到大S台北信義豪宅鬧場，引起旁人騷動。（圖／記者張嘉哲攝）





汪小菲態度反覆，中午直播時還表示最愛的人是女友曼蒂Mandy，表示下午要去買昂貴首飾給她，帶她回北京見母親張蘭，準備趕快再婚，沒想到傍晚就去昔日愛巢鬧場。根據《NOWnews今日新聞 》記者向警方查訪，汪小菲趕抵現場後表明想上樓探視，結果被盡職的警衛擋在門口，因為按照兩人的離婚協議加簽事項，大S明令禁止汪小菲再踏進台北信義豪宅，也不准阻止他人（如具俊曄）進入豪宅，因此汪小菲只能在台北另行租屋，三過家門不得其門而入。汪小菲向警衛表達探視大S豪宅的需求，只要達到目的，願意快速離開，不過未獲得大S的正面回應，他開始大吵大鬧，警衛只好報警求助，警察到場之後好言相勸，汪小菲才悻悻然離開，隨後大批媒體趕到，已經不見他的身影。大S則不願對此多做回應，對於前夫的驚人舉動，內心應充滿恐懼。三張犁派出所陳韋勲所長向《NOWnews今日新聞 》表示，獲報有人鬧事，到場後看到汪小菲情緒激動，所以就安撫他的情緒，並協調讓人帶家人下來跟他見面，後來他情緒和緩後就離開了