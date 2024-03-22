獨家有照／汪小菲殺到大S豪宅談判！驚動警察到場　經紀人證實了

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汪小菲態度反覆，中午直播時還表示最愛的人是女友曼蒂Mandy，表示下午要去買昂貴首飾給她，帶她回北京見母親張蘭，準備趕快再婚，沒想到傍晚就去昔日愛巢鬧場。
根據《NOWnews今日新聞 》記者向警方查訪，汪小菲趕抵現場後表明想上樓探視，結果被盡職的警衛擋在門口，因為按照兩人的離婚協議加簽事項，大S明令禁止汪小菲再踏進台北信義豪宅，也不准阻止他人（如具俊曄）進入豪宅，因此汪小菲只能在台北另行租屋，三過家門不得其門而入。
汪小菲向警衛表達探視大S豪宅的需求，只要達到目的，願意快速離開，不過未獲得大S的正面回應，他開始大吵大鬧，警衛只好報警求助，警察到場之後好言相勸，汪小菲才悻悻然離開，隨後大批媒體趕到，已經不見他的身影。大S則不願對此多做回應，對於前夫的驚人舉動，內心應充滿恐懼。
三張犁派出所陳韋勲所長向《NOWnews今日新聞 》表示，獲報有人鬧事，到場後看到汪小菲情緒激動，所以就安撫他的情緒，並協調讓人帶家人下來跟他見面，後來他情緒和緩後就離開了
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根據《NOWnews今日新聞 》記者向警方查訪，汪小菲趕抵現場後表明想上樓探視，結果被盡職的警衛擋在門口，因為按照兩人的離婚協議加簽事項，大S明令禁止汪小菲再踏進台北信義豪宅，也不准阻止他人（如具俊曄）進入豪宅，因此汪小菲只能在台北另行租屋，三過家門不得其門而入。
汪小菲向警衛表達探視大S豪宅的需求，只要達到目的，願意快速離開，不過未獲得大S的正面回應，他開始大吵大鬧，警衛只好報警求助，警察到場之後好言相勸，汪小菲才悻悻然離開，隨後大批媒體趕到，已經不見他的身影。大S則不願對此多做回應，對於前夫的驚人舉動，內心應充滿恐懼。
三張犁派出所陳韋勲所長向《NOWnews今日新聞 》表示，獲報有人鬧事，到場後看到汪小菲情緒激動，所以就安撫他的情緒，並協調讓人帶家人下來跟他見面，後來他情緒和緩後就離開了
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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