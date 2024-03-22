上《綜藝玩很大》失去耐心！余祥銓錄影中怒嗆老婆柔柔：妳懂不懂
人氣外景實境節目《綜藝玩很大》本週播出內容三度來到韓國大邱拍攝，推出特別企劃「夫妻對抗賽」，由吳宗憲、KID、坤達帶領3對新婚夫妻檔，包括余祥銓與柔柔、董仔與海力、舒子晨與許美中分為4組大亂鬥，除了可以看到每對夫妻相處時最真實的模樣之外，不時的小鬥嘴互嗆，更是觀眾津津樂道的關鍵，其中余祥銓更在錄影中怒嗆老婆柔柔：「妳懂不懂？」
記者楊穎軒／綜合報導
節目中，余祥銓起先帶著新婚妻子柔柔放閃，打包票跟柔柔說：「老公絕對carry！」展現十足霸氣，沒想到，話才說完，下一秒因為闖關過程碰到困難，余祥銓引導柔柔失去耐性，當場嗆說：「就是這樣弄啦！妳懂不懂？」柔柔被罵也出現怒氣，回嗆：「這很難用，不要一直在那邊說懂不懂！」
而董仔與老公海力第一次連袂錄製《綜藝玩很大》，兩人笑稱是蜜月之旅，開始進行闖關時，董仔因為老公海力猜錯歌名，為了得勝，董仔求好心切，開始爆氣摔東西，場面相當爆笑。此外，這次推出新賽制，星球殲滅戰，每關獲勝隊伍可從其他隊伍奪取星球，余祥銓分析戰力說：「因為地主隊（KID、坤達）的戰力是最強的，於是聯合其他夫妻組來對抗地主隊。」
全新玩法考驗隊伍間感情，彼此心機算盡為求勝利，因為余祥銓聯合其他隊伍，讓小隊長面臨空前危機，失去以往的自信，地主隊面對3對夫妻挑戰能否保住顏面？更多精彩的內容於中視週六晚間10:00、三立都會台週日晚間8:00播出。
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