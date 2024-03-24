雷／趙麗穎《與鳳行》猴急開親　林更新主動加「撒糖」感情戲

我是廣告 請繼續往下閱讀
《與鳳行》建構出一個劃分仙、人、靈三界的世界觀，沈璃本是靈界最驍勇善戰的女王爺，不屑與仙界聯姻逃婚到人界，被仙界下凡遊歷的仙君林更新救起，在同居生活中情竇初開，沈璃在靈界是身負蒼生、被仰望的名將，但是在人界裡，她感受到被照顧的滋味，行止的一句台詞：「沈璃，吃飯了。」打開她的心防，讓她體會到被當作女子對待的感覺。
行止是一個非典型男主角，他弱不禁風，處處需要沈璃保護，城主兒子帶隊來行止的茅廬，脅迫他出任策士，靠沈璃把一群手下全部打跑，在沈璃降伏荷花妖精的大戰中，他又遭怨靈所傷而吐血，換來沈璃霸氣吻下去，用嘴把500年修行渡給行止保命。
但是行止其實傲嬌腹黑、詭計多端，為了拖住沈璃回靈界，他假裝手臂骨折無法自居，又在教沈璃水中呼吸時，找藉口握住她的手不放，單純懵懂的沈璃次次被戲耍，但又拿行止無可奈何，趙麗穎詮釋在戰場上所向披靡、談起戀愛卻天真無邪的反差萌十分到位。
《與鳳行》有數個彩蛋致敬趙麗穎的舊作，最令人津津樂道的是沈璃跳進水中救行止，呼應到《楚喬傳》結局裡，林更新沉入水裡救趙麗穎結果生死未卜的橋段，兩人受訪坦承本來沒有這段劇情，刻意多加了這場戲彌補粉絲的執念跟遺憾。另外在沈璃、行止的歡樂同居生活中，沈璃大吃行止煮的東坡肉，又復刻了一次趙麗穎早期在偶像劇《杉杉來了》貪吃的可愛形象。
《與鳳行》以精緻製作贏得不錯的口碑，服裝造型淡雅，三界的特效也做出恢弘的視覺效果，不過陸劇一向先甜後虐的公式，不知會否出現在《與鳳行》戲裡，在沈璃的價值觀中三界平等，甚至覺得仙界靠靈界保護，因此與仙界的行止本來就存在鴻溝，再來沈璃雖然心屬行止，但身邊也有忠犬型子弟兵墨方默默守護，情歸而處還留著懸念，最後是沈璃被賜婚就是行止亂點鴛鴦譜所造成，這又成為男女主角關係發展的一段隱憂。
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁