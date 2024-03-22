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定儲一年利率1.725%！臺銀25日起調升存款利率　合庫也調整

▲因應央行升息，臺銀今（22）日宣布自25日起全面調升存款利率。（圖／ NOWnews資料照片）
▲因應央行升息，臺銀今（22）日宣布自25日起全面調升存款利率。（圖／ NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

因應央行升息，臺銀今（22）日宣布自25日起全面調升存款利率，調升新臺幣各天期一般存款及五百萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125~0.135個百分點。其中，薪資轉帳戶活儲利率調幅超過半碼，達0.135個百分點，定儲一年期固定利率為1.725%，是15年來新高水準。

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中央銀行自3月22日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點。臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自3月25日起，調升新臺幣各天期一般存款及五百萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125~0.135個百分點。

▲臺灣銀行新台幣存(放)款牌告利率表。（圖／臺銀提供）
▲臺灣銀行新台幣存(放)款牌告利率表。（圖／臺銀提供）
另外，合作金庫商業銀行也自25日起調整各天期存款牌告利率。合庫為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前經濟狀況及預期未來利率走勢，決定調整各天期存款牌告利率，反應其調整程度，並自3月25日起實施。本次調整牌告利率方案如下：(一)活期與活期儲蓄存款：活期存款、活期儲蓄存款及媒體薪資轉帳均調升0.125個百分點。(二)定期存款與定期儲蓄存款(一般/大額)：機動利率及固定利率各期別調升0.120至0.125個百分點。

▲合作金庫商業銀行牌告存放款利率調整表（圖／合庫提供）
▲合作金庫商業銀行牌告存放款利率調整表（圖／合庫提供）

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