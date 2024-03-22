電價平均漲幅11%！民生用電也調整 4口之家夏季電費多繳金額曝
4月電價今（22）日拍板定案，平均電價上漲11%，自3.1154元漲至3.4518元。若以夏季電價計算，「2口之家」每月電費多60元，「4口之家」多100元，「6口之家」多200元；與民生息息相關的早餐店、手搖飲每月也增加約400至600元的電費。
記者鄭妤安／台北報導
民生用電部分，住宅330度以下、小商店700度以下電價調幅3%，住宅331至700度、小商店701至1500度電價調幅5%，住宅701至1000度、小商店1501至3000度調漲7%，住宅用電1001度以上、小商店3001度以上調漲10%。
此次電價調整對民生用戶的影響，每月用電700度以下者，占93%，共1250萬戶受影響；小商店每月用電1500度以下者，占84%，共計76萬戶受影響。
台電總經理王耀庭指出，若以夏季電價計算，「2口之家」小夫妻吹冷氣白天2小時、晚上8小時，估計每月電費多60元；「4口之家」以同樣條件計算來說，兩間房間的電費每月增加100元；「6口之家」則增加200元左右。
此外，若是一般手搖飲店，一個月用電接近3000度，每個月增加606元；便當店月平均用電1600度，則約增加300元；豆漿店、早餐店、麵包店則每月約增加200元；髮廊若以用電2000度計算，每月增加400元；家庭式美容院，增加136元；若是大型餐飲業如小籠包等，每天約將增加1300元，平均每月增加4萬元。