你的眼睛背叛了你的心！大谷翔平遭水原一平欺騙 連朋友都做不成
大谷翔平翻譯水原一平昨（22）日被爆出好賭成性，還疑似竊取大谷翔平的資金，並償還450萬美元（約1.4億台幣）的賭債，馬上被道奇隊開除，水原一平不但背叛了好友，也利用大谷對他的信任，兩人不但未來做不成好友，也沒有辦法聯絡，就連道奇隊球星Mookie Betts也說：「我希望他一切都好。」支持大谷，也希望他早日走出來。
記者吳政紘/綜合報導
根據日本媒體報導，大谷是在20日晚間比賽後，水原一平跟全隊道歉時，才知道自己「被盜取資金」，並且水原一平還坦承自己有「賭博成癮」症狀。
大谷雖然21日比賽後不願面對媒體發言，但可以看得出他心情低落，尤其道奇隊也下達「封口令」，不准提到任何水原一平的名字，也派人保護大谷，不讓媒體接近。
大谷被身邊最信任的摯友背叛，水原一平過去曾透露，「我跟大谷幾乎365天都在一起」，不過大谷昨在首爾系列賽第2戰沒有他在身邊，仍正常出賽，全場5打數1安打，進帳1分打點。
道奇隊友Betts表示：「我希望翔平一切都好，總而言之，我們還是得專注於自己的工作，就像我說的，無論我們拿到什麼牌，都必須努力打下去。」
根據美國媒體透露，大谷翔平是在當時FBI搜索橘郡的一間博弈公司中發現大谷的名字，當時以為是大谷有涉入運動博弈，但最後才發現，幕後「大魔王」才是水原一平。
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