韓國瑜的年輕人支持度爆增！美女議員：吃個水煎包聲量就狂勝別人
新國會開議一個多月，立法院長韓國瑜一舉一動備受關注，台灣民意基金會日前公布最新民調，韓國瑜的滿意度高達52%，其中在20至24歲的年齡層中，更有高達5成8年輕人對韓國瑜表達肯定。國民黨台北市議員柳采葳說，韓國瑜現在連吃個水煎包，聲量就大過所有政治人物。
記者何哲欣／台北報導
民進黨立委上周五不滿韓國瑜「沒收」質詢權，爆料韓國瑜中午吃水煎包，但又說立院附近的「三寶」水煎包餐車，下午3點才開賣，認為韓國瑜中午就吃到是特權。但韓國瑜吃的水煎包是在中華路，並不同攤，且近日因有韓國瑜加持，水煎包店家也爆紅。
柳采葳21日在《大新聞大爆卦》節目說，前任立法院長不論是王金平或游錫堃，鮮少是媒體焦點，大家不會關心他們什麼時候在立法院、用餐吃什麼，但韓國瑜吃水煎包卻有這麼多人關注。
柳采葳說，正因為大家對韓國瑜的關注這麼高，所以有一些年輕人可能還小，不太認識韓國瑜，現在卻會因此重新認識韓國瑜，且可能還不解，韓國瑜沒有做什麼，為什麼會被民進黨抹黑成這樣。
柳采葳說，韓國瑜上任立法院長後，主持議事跟國會改革都讓人肯定，這些形象自然就會提升他在年輕人的支持度所以年輕人的支持度上升，其實一點都不意外！