典禮一堆抖音網紅！怪奇比莉抱怨「沒資格出席」 畫面曝光掀議
怪奇比莉（Billie Eilish）擁有獨特個人形象，獨樹一格的音樂風格，因此在全球各地都有粉絲，敢怒敢言的直率個性也讓她時常躍上新聞版面。日前怪奇比莉出席全美民選獎（People's Choice Awards），忍不住抱怨「典禮太多抖音網紅」，引起大批網友認同。
記者吳昕蓓／綜合報導
怪奇比莉日前出席全美民選獎，被拍到忍不住跟凱莉米洛（Kylie Minogue）竊竊私語，認為典禮上太多無關的網紅，就是為了配合製作方的「病毒式宣傳」，直言他們根本沒資格出席，這段畫面曝光後，不少網友都同意怪奇比莉的觀點，卻也引發大批網友不滿，在網路上掀起論戰。
事實上，全美民選獎和其他各大典禮的判斷方式不同，是由民眾人氣票選的典禮獎項，同時也是美國唯一囊括音樂、電影、電視三領域的頒獎典禮，票選結果來自蓋洛普民意調查投票，今年（2024）《芭比》一舉獲得6個獎項成為最大贏家。
《芭比》獲得的獎項包括年度電影、年度喜劇電影、年度合作歌曲，男女主角萊恩葛斯林、瑪格羅比也拿下年度女影星、年度女影星等等，然而當時萊恩葛斯林、瑪格羅比人都在英國奧斯卡，只能由女配角亞美莉加佛瑞拉上台領獎，感謝全世界的影迷掀起芭比風潮。
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