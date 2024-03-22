UBA四強分析／世新大學強勢拚五連霸　四強先擋宿敵文化拚20冠

延續霸業第一道障礙，世新四強對手正是複賽最終日吊車尾晉級、隊史31度四強的最大贏家文化，也是兩隊3度在四強賽遭遇，過去雙方2遇，106學年度文化贏、110學年世新勝，23日指標性一戰，世新保霸業、文化拚睽違5季的后座，都得先過此關，且僅贏家才能晉冠軍賽。
世新不想給文化機會拚第20冠，文化無意再讓世新爭后，逐步威脅自己的10連霸，因而，預、複賽文化2連敗、跨季4連敗給世新儘供參考，四強對決雙方都沒退路。
世新土洋兵多將廣，報名的18人12人預、複賽16戰至少打11場，含9人全勤，16場11度破百，場均得107.6、失60.6，每場淨贏47分勢如破竹，含預賽83：57、複賽72：57連勝文化，55.8籃板含25.8進攻籃板攻都第一。
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對文化兩戰籃板為60：38及50：42，世新絕對優勢，新科籃板、阻攻「雙冠后」外援吉芙，16戰場均14.4籃板2.8阻攻，含7.9進攻籃板，平均18.4分，16場悉上雙含14度得分籃板「雙十」，對文化各為14分 20籃板及11分18籃板，四強她這個點預期繼續發酵，考驗各隊禁區好手。
上季冠軍賽MVP宋瑞蓁，本季16戰場均4.1抄截后、5.7助攻第二，外帶13.3分，楊淑琄12.1分3.3抄截，三分球88投中28，命中率三成一八，場均5.5投中1.8，新人熱門張家瑄10.4分5.8籃板，趙云楓11分 7.7籃板，上季新人后游沁樺8.6分4.6籃板。
替補、二線也是一時之選，乃至即戰力，板凳深度另一利多，如晉冠軍賽，對手無論是臺師、佛光，本季預、複賽，世新都是2連勝，且起碼贏28分，回到再熟悉不過的小巨蛋，教練檔何正峰、王宣雲，依然信心破表。