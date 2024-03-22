電價牽連通膨！4月電價均漲11% 全年CPI年增率上升0.178百分點
4月電價今（22）日拍板定案，平均電價上漲11%，預估全年通膨率將因此上升0.178個百分點。
記者鄭妤安／台北報導
電價自4月1日起調漲，平均電價自3.1154元，上漲至3.4518元，民生用電部分，住宅330度以下、小商店700度以下電價調幅3%，住宅331至700度、小商店701至1500度電價調幅5%，住宅701至1000度、小商店1501至3000度調漲7%，住宅用電1001度以上、小商店3001度以上調漲10%。此次電價調整對民生用戶的影響，每月用電700度以下者，占93%，共1250萬戶受影響；小商店每月用電1500度以下者，占84%，共計76萬戶受影響。
針對產業用電大用戶，以及網路資料中心（IDC）高用電者，則採較高調幅以合理反映用電成本，用電量5億度以上且兩年用電平均正成長的「特大戶」，以及用電量0.5億度以上的網路資料中心，依用電量規模調漲15%至25%。
中央銀行昨（21）日無預警升息半碼，以壓抑因4月電價調漲後，可能形成的通膨預期。央行總裁楊金龍以電價平均漲10%計算，將今年消費者物價指數（CPI）上修至2.16%。如今上漲數字出爐，平均電價調漲11%，經濟部次長林全能指出，全年通膨率將因此上升0.178個百分點。