電價上漲11%、台電增加收入曝！今年仍會虧100多億 累虧近4千億
4月電價今（22）日拍板定案，平均電價上漲11%。台電估計，在行政院補貼1000億到位與電價調漲後，將使台電營收增加625億，預估今年虧損約100億至120億，累虧金額上看3920億。
記者鄭妤安／台北報導
電價自4月1日起調漲，平均電價自3.1154元，上漲至3.4518元，民生用電部分，住宅330度以下、小商店700度以下電價調幅3%，住宅331至700度、小商店701至1500度電價調幅5%，住宅701至1000度、小商店1501至3000度調漲7%，住宅用電1001度以上、小商店3001度以上調漲10%。此次電價調整對民生用戶的影響，每月用電700度以下者，占93%，共1250萬戶受影響；小商店每月用電1500度以下者，占84%，共計76萬戶受影響。
針對產業用電大用戶，以及網路資料中心（IDC）高用電者，則採較高調幅以合理反映用電成本，用電量5億度以上且兩年用電平均正成長的「特大戶」，以及用電量0.5億度以上的網路資料中心，依用電量規模調漲15%至25%。
外界好奇，經過此次調漲電價，以及政府補助與台電增資後，台電今年虧損狀況將會有何改善？台電副總經理王振勇表示，台電若無調漲電價，也未獲得行政院補助，台電今年虧損恐高達到2100多億，如今最終決議出爐，電價平均調漲11%，且按照最新燃料價格推估，可節省380億元成本，預估今年虧損約100億至120億，共計累虧約3920億左右。