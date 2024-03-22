樂高「極速賽車」來了！三大體驗關卡讓玩家們身歷其境
一級方程式賽車賽事於三月初展開，精彩賽事受到車迷高度關注，在台灣也引起一股F1狂熱。台灣樂高於即日起至4月14日，在漢神巨蛋戶外廣場打造「樂高®極速賽車」三大體驗關卡，結合多款樂高車子拼砌體驗，打造賽車情境氛圍，並且感受樂高賽車飛馳的樂趣，還有多項活動滿額限定消費贈禮。
記者陳美嘉／高雄報導
「樂高®極速賽車」打造三大關卡讓玩家們身歷其境，猶如進入真實賽車維修站中。樂高車手們抵達極速賽車場後，從選手準備區出發準備進行「賽車手報到」，製作屬於自己的極速賽車車手證；在正式成為賽車手之前，要先學習維修賽車，所以第二站將會來到「賽車維修站」，幫助即將參賽的賽車手們維修賽車；最後抵達「極速飛車賽」，體驗樂高賽車飛馳的樂趣。
除了體驗活動外，台灣樂高也特別運用樂高積木打造與實車相同大小的1:1麥拉倫F1賽車，車長約5.9公尺、寬約2公尺、高約1.2公尺，重量達1,500公斤，全車採用288,315顆樂高積木打造，費時約 1,893 個小時拼砌而成，以樂高積木還原麥拉倫經典F1車款，之前曾經在澳洲、新加坡及澳門展示，這次首度於台灣亮相。
活動期間推出多項買贈活動，3月22日至4月14日於「樂高®極速賽車」快閃店消費任意盒組，即可獲得「迷你小龍」；任意消費滿1,600元再送樂高小包贈禮「30683 McLaren Formula 1 Car」；消費滿2,600元贈送「藍色保冷袋 」；消費滿3,600元贈送「兒童雨傘」。