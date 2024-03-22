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卡莉怪妞超帥老公「低調進入高雄櫻花季記者室」！私下面暖到媒體

▲卡莉怪妞的老公葉山獎之（左）低調現身「高雄櫻花季」記者會，真摯模樣驚呆記者。（圖／葉山獎之IG）
▲卡莉怪妞的老公葉山獎之（左）低調現身「高雄櫻花季」記者會，真摯模樣驚呆記者。（圖／葉山獎之IG）

記者陳雅蘭／高雄報導

「高雄櫻花季」今（22）日在高雄夢時代正對面廣場登場，卡莉怪妞擔任倒數第二壓軸表演，在她登台前，卡莉怪妞帥氣老公葉山獎之現身媒體室「拜碼頭」謝謝記者的照顧，他自爆跟老婆去逛壽山動物園被猴子尾隨，直呼「好恐怖」，真摯模樣讓媒體留下好印象。

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▲▼卡莉怪妞跟葉山獎之抽空去逛瑞豐夜市、壽山動物園。（圖／卡莉怪妞IG）
▲▼卡莉怪妞跟葉山獎之抽空去逛瑞豐夜市、壽山動物園。（圖／卡莉怪妞IG）
▲▼卡莉怪妞跟葉山獎之抽空去逛瑞豐夜市、壽山動物園。（圖／卡莉怪妞IG）
 
卡莉怪妞跟葉山獎之於2023年3月21日結婚，昨天2人提早到高雄慶祝結婚週年，飯店特別為他們準備驚喜蛋糕，卡莉怪妞開心發文打卡，罕見上傳跟老公的自拍，俊男美女合照引發網友討論。

卡莉怪妞跟葉山獎之也抽空逛瑞豐夜市、吃台菜；今天一早夫妻倆還去動物園走走，品嚐知名小籠包，過得相當充實。

問及葉山獎之在台灣度過結婚週年、逛動物園的心情，他表示：「很棒！」亦稱讚台灣食物很好吃，尤其是烤鴨；還笑說動物園很恐怖，因為猴子一直跟著他「很近好恐怖」。葉山獎之也希望能跟老婆一樣，有來台工作的機會、接受媒體訪問：「我會加油的！」

「高雄櫻花季」將於3月22日至24日在高雄夢時代正對面廣場登場，3天活動共超過30組台、日、韓藝人共襄盛舉，一般票皆剩少量票券，詳情資訊請至官方臉書查詢。

▲卡莉怪妞（左）跟葉山獎之結婚一週年，在高雄慶祝。（圖／卡莉怪妞X）
▲▼卡莉怪妞（上圖左）跟葉山獎之結婚一週年，在高雄慶祝。（圖／卡莉怪妞X）
▲卡莉怪妞洗收飯店準備的蛋糕，開心發文。（圖／卡莉怪妞IG）
 
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