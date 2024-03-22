汪小菲喝醉衝大S家鬧事！13年前今天「結婚紀念日」 8字曝心聲
女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲的離婚爭議至今仍在延燒，今（22）日汪小菲再度爆出驚人之舉，他在喝了酒之後，竟在傍晚跑到大S信義區豪宅鬧場，不僅遭保全驅離，還驚動警方到場。有網友發現13年前的今天（3月22日），正是汪小菲與大S舉行海島婚禮的日子，秒懂為何汪小菲情緒會特別激動，「原來今天是結婚紀念日」。而汪小菲稍早也在微博發出8字貼文：「物業費還是我給的。」稱自己有資格到女方家探望。
記者賴禹妡／綜合報導
汪小菲今日傳出酒後到大S信義區豪宅大鬧，根據《NOWnews今日新聞》記者向警方查訪，汪小菲先是想要上樓探親被警衛阻止，表示只要達到目的就會快入離開，但未獲得大S正面回應，接著竟開始大吵大鬧，警衛無奈之下報警求助，警方到場好言勸離，汪小菲才悻悻然離開。
事實上，2011年3月22日正是汪小菲與大S的結婚日期，兩人當時在海南島舉行盛大婚禮，沒想到13年後的今天，汪小菲竟在酒後直奔大S家樓下鬧事，還驚動警方到場。不少人搖頭直嘆「原來今天是結婚紀念日」、「這男人真的好恐怖」、「情緒不穩定真的很可怕」。
汪小菲今日中午直播時，還高喊最愛的人是現任女友曼蒂Mandy，更透露下午要去買昂貴的首飾送她，準備再婚的甜蜜之情全寫在臉上，沒想到傍晚就到前妻家鬧場。汪小菲種種行為連中國網友都看不下去，忍不住出言勸Mandy「真的確定要嫁給他嗎？」