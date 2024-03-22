人工智慧CP值高！濟州島政府用AI主播報新聞 腳本交給ChatGPT
生成式AI正夯，韓國濟州島政府最近也加入潮流，推出AI虛擬新聞主播潔娜（J-na）來報新聞，而且連腳本也是由AI語言模型ChatGPT負責撰寫。濟州島政府表示，此舉主要是為了節省經費，AI主播潔娜每個月只需花60萬韓元維護、約新台幣1.4萬元，非常實惠。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓國先驅報》報導，濟州島政府經營的YouTube新聞節目《濟州週報》（Weekly Jeju）找來AI主播潔娜負責報新聞，《濟州週報》的內容主要是關於島上的當地新聞與濟州島政府的動態更新。
濟州島政府的一位官員表示，若僱用真人主播將花去高額成本，所以選擇潔娜當作替代方案。潔娜（J-na）的名字是由濟州「Jeju」、新聞「News」和人工智慧「AI」三個單字的首個字母組合而成。
有趣的是，在潔娜播新聞的同時，畫面中會有一位真人手語專家對內容進行同聲傳譯。
潔娜不是韓國第一位AI主播，在全球範圍，過去也已經看到印尼、中國等多個國家採用AI主播，本台《NOWnews今日新聞》也有擬真AI主播「倪珍」。
有外媒指出，或許潔娜的特別之處在於，濟州島政府相當誠實地指出，節省成本是選擇潔娜的主要原因，以CP值而不是以新穎、科技、潮流作為採用AI主播的理由，這可能也説明AI技術的發展越來越成熟。