汪小菲衝去大S豪宅大吵！遭警方驅離不甘心 8字發聲不認錯
大S（徐熙媛）、汪小菲已經離婚，但雙方持續糾葛，今（22）日稍早傳出汪小菲喝醉後，於下午5點出現在大S信義區住家鬧事，與保全發生衝突，還出動警方協調，大批媒體趕往現場時，已不見汪小菲身影，不過他對於無法進入大S家非常不滿，於剛剛在微博發文狠嗆「物業費還是我給的」，卻引起網友撻伐。
記者吳雨婕／綜合報導
汪小菲今天中午開直播時，疑似因為喝醉酒情緒不穩定，失控罵抖音母公司「字節跳動」創辦人張一鳴，還表示最愛的人是女友曼蒂Mandy，要買昂貴首飾給女方，並帶女友回北京見媽媽張蘭，想要趕快再婚，沒想到過多久就跑去大S信義區豪宅大鬧，不過按照先前離婚協議加簽事項，大S明令禁止汪小菲再踏進台北信義豪宅，因此他怎麼鬧都不得其門而入。
汪小菲稍早向警衛表達探視大S豪宅的需求，只要達到目的就願意離開，不過沒有獲得大S的正面回應，他開始大吵大鬧，警衛只好報警處理，警察到場後好言相勸，汪小菲才悻悻然離開，但依舊心有不甘的他，則是在微博發文嗆聲：「物業費還是我給的。」遭網友反嗆：「給了物業費就可以去樓下鬧事？」以及「物業費是法律規定你給的，不是你想給的」。
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