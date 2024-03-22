超商超市因電費縮短營業時間？知名業者：電價重本世代靠的是頭腦

4月平均電價上漲11%拍板定案，其中，小商店700度以下電價調幅3%，701至1500度電價調幅5%，1501至3000度調漲7%，3001度以上調漲10%。針對產業用電的部分，去（2023）年下半年用電量正成長者，調幅為14%，用電量持平或衰退未達10%者，調幅為12%，衰退10%以上者，調幅為7%。
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自俄烏戰爭導致國際燃料成本大漲起，通路業繃緊神經，迎戰電價重本世代，超商、超市營業時間是否將縮短的討論也日漸升高。知名零售業者曾向《NOWnews今日新聞》記者坦言，台灣消費者習慣性的認為，超商本就該全天不打烊，即時店家深知離峰時段店內各種機器設備耗電量不敷成本，但為了便民，以及維護公司商譽，基本上縮短營業時間乃下下策，「電價驚驚漲，營運要靠頭腦。」
去年4月，蔡政府執政第3度調漲電價，超商成本增幅達2.6％至5％，超市則達10%，量販百貨更高達17%，零售通路掀起省電大作戰，從燈泡、老舊冷凍等設備的汰換，到經營「永續門市」或擴大充電樁、使用能源管理系統等，各個為了節能無所不用其極，每年可節省多少電量甚至成為財報上的一項成績表現。
超市龍頭全聯作為用電大戶，總經理蔡篤昌日前表示，電價調漲影響大，但因不願犧牲消費者權利，故營業時間不受影響，雖然電價年年漲的憂慮不斷攀升，但無論如何都還是會想辦法從節能的角度省電費，如溫控、注意能源外洩等。全聯從未有過24小時的實體店型，但於2021年時突發奇想，與Uber Eats聯手推24小時生鮮外送服務，主要採取「前店後倉」形式，設立24小時的小時達專門店，實現服務不打烊，在思考空間效益的同時，也提升營業效率。
儘管電價調漲看起來對於營收獲利良好的通路來說，仍具一定壓力，卻也開啟各家業者省電、節費大作戰，不失為一種良性競爭，就看誰能藉此一戰成名，省了電費，也贏了商譽。
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