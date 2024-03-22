巷仔內／電價大漲民怨沸騰！小英政府「一著不慎、滿盤皆輸」

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小英政府能源政策主要聚焦「廢除核能、提升綠能及天然氣」，其中引以為傲的「能源轉型」政策卻頻頻出現跳票，不僅太陽光電裝置容量、離岸風電風機雙雙未達標，再生能源預估目標也須延後一年才能實現。政府的努力不能完全忽視，但綠能發電投資龐大，效益卻明顯不足，減碳成效也在全球後段班，且綠電經營弊案頻傳。綠能乃世界趨勢，沒有人會反對，但若與黑金掛勾，我們還能稱其為「乾淨的能源」嗎？綠能蟑螂橫行，恐成危害台灣推行再生能源的罪魁禍首，這才是人民憂慮所在。
除了電價驚驚漲，「缺電說」更是從未停止，總統蔡英文執政8年，台灣經歷4次大停電，期間小型跳電停電事故頻頻，過去台電與經濟部常以「動物誤觸」為由，說明原因而被譏笑，然而，供電吃緊一事，就連護國神山台積電也著急，更有學者表示，台灣供電不穩，產業出走恐成常態。
針對此次電價大漲，「穩定台電財務」為經濟部考量因素之一。台電過去近三年衝第一線扮演「消波塊」，吸收物價成本抵擋通膨海嘯，卻因此面臨鉅額虧損，政府用盡全力救台電，但無論是增資、政府補助，抑或調漲民生電價，都是納稅人的辛苦錢，加劇人民心中的不平衡。
過往在面臨電價上漲時，各產業、企業、商家將背負的電價成本壓力，轉嫁至消費價格的案例數不勝數，PPI（生產物價指數）、CPI（消費者物價指數）雙雙上升，民眾永遠是「最大苦主」，不僅遭逢民生電價上漲的直接性衝擊，更需長期承受間接性的物價壓力，等同雙重打擊。
小英政府選在這個時間點調漲電價，罵聲一片，遭批「選後不演、劫貧濟富」，且「低薪」問題是社會長期的痛，台灣有很大一部分的人都有這樣一個顯著的傷口，論起房價的時候會被「戳一下」，提及物價時也會被「戳一下」，現在就連電價也沒有想要放過這個傷。乍看之下，每個月民生用電增加的金額不大，年年累積下來卻也不容小覷，更不用說反映在物價上的壓力根本無從計算，這樣的「物價消波塊」真的算是擋好擋滿嗎？
再者，台電去年大虧千億以上，在10月時同樣迫切需要調漲電價時，卻宣告不漲，這個壓力鍋巧合的一路延到總統大選選後炸鍋，民眾感受上一定會不好，且2023年台灣實質總薪資-1.04%，為7年來首見負成長，也難怪引發的民怨與爭議非同小可。
一次電價調漲，眾多爭議政策牽扯其中，蔡政府一著不慎，落得滿盤皆輸，電價調漲必然有其合理性，但配套不夠、韌性不足，立場更是站不住腳，再怎麼樣以執政黨的語言安撫民心都像在隔靴搔癢。
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