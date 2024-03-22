汪小菲「舉報大S濫用藥物」！控遭前妻打又捅　火大被當傻子

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汪小菲邊說邊離開警局，大批媒體圍繞在他身旁，他越說越氣憤，指控被大S污衊，「她用刀捅我、打我、砸我，第二天都忘記了，因為這個藥的副作用就是會產生幻覺。」而後他喊話，希望能給社會一個答案，不要讓她們逃脫法律制裁。就連與大S離婚，汪小菲也依舊心有不甘，認為離婚是大S、小S聯合起來串通好的，「把我當傻子，別欺人太甚。」
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