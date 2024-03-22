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汪小菲「舉報大S濫用藥物」！控遭前妻打又捅　火大被當傻子

▲汪小菲舉報大S濫用藥物，指控大S服用完藥物後都會對他又捅又打，但是第二天她都忘記了。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲舉報大S濫用藥物，指控大S服用完藥物後都會對他又捅又打，但是第二天她都忘記了。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／綜合報導

大S（徐熙媛）與汪小菲的愛恨情仇沒有因為離婚而結束，延長賽持續上演中，今（22）日汪小菲二度前往大S信義區的豪宅大鬧，第一次遭驅離，沒想到過不久隨即返回，因此被警方帶回警局偵訊，在偵訊時，汪小菲突然表示「舉報徐熙媛長期濫用藥物」，但汪小菲指證筆錄做到一半，接到一通疑似家人的電話後就離開警局，所以並沒有完成報案筆錄，離開警局他一見到媒體，怒氣再度上湧，惡狠狠指控，大S使用完藥物後，會打他、拿刀捅他等，認為被大S、小S當傻子。對此，《NOWnews今日新聞》傳訊息詢問大S經紀人，對方已讀未回。

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汪小菲步出警局時，強調今天是來報案的，原因是與大S缺乏溝通，「這麼多年一直不想走到這一步，我，汪小菲要實名告發徐熙媛、徐熙娣（小S），濫用使蒂諾斯，通過第三方的證件去購買很多，沒有看醫生，藥的副作用有幻覺。」他語氣篤定，並對現場媒體表示：「我相信台灣司法，相信你們，我有照片，希望台灣的司法調一下台北信義的監控器（監視器），她們的同學，就是送藥的那個人，每週都有（送藥）。」

▲汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝）
▲▼汪小菲舉報大S濫用藥物。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝）
 
汪小菲邊說邊離開警局，大批媒體圍繞在他身旁，他越說越氣憤，指控被大S污衊，「她用刀捅我、打我、砸我，第二天都忘記了，因為這個藥的副作用就是會產生幻覺。」而後他喊話，希望能給社會一個答案，不要讓她們逃脫法律制裁。就連與大S離婚，汪小菲也依舊心有不甘，認為離婚是大S、小S聯合起來串通好的，「把我當傻子，別欺人太甚。」


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