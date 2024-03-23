被查稅就捐大錢給政黨　印度「選舉債券」如免死金牌

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這項爭議性獻金計畫已經幫助總理莫迪（Narendra Modi）的政黨開創令對手相形見絀的龐大選戰金庫。
選舉債券占整體政治捐款逾半，本應匿名，不過在下個月全國大選開始前幾週，遭印度最高法院裁定為非法。印度選舉委員會上週於是公布清單，詳細列出選舉債券買家。
法新社檢視清單發現，透過這項計畫捐獻的15億美元中，至少9400萬美元是在17家公司面臨逃稅、詐欺或其他企業不法行為調查之後，才直接或透過子公司進行捐款。
在野的國大黨（Congress Party）議員辛維（Abhishek Singhvi）告訴法新社：「選舉債券計畫在概念上是不道德的，在設計上也有缺陷，想要杜絕透明化。」
反對黨議員宣稱，這份選舉債券清單顯示，一些公司捐款給莫迪的執政黨印度人民黨，希望影響刑事調查結果。
印度人民黨無疑是這項計畫最大受益者，自2019年4月以來收受7億3000萬美元（約新台幣234億元），約占已兌現債券總額的47%。
主要競爭對手國大黨同期收受約1億7100萬美元，占總額11%。
印度最大機車製造商Hero MotoCorp是捐款企業之一。它在證實遭到稅務部門就其財務展開調查7個月後向印度人民黨捐獻240萬美元。
頂尖製藥公司格倫馬克製藥公司（Glenmark Pharmaceuticals）則在印度媒體報導它疑因逃稅遭到調查8個月後，購買117萬美元選舉債券捐獻印度人民黨。
礦業集團吠檀多（Vedanta）過去5年則對6個政黨捐獻超過4000萬美元。當地媒體2022年報導，該公司疑似為了方便替中國技術人員辦理印度簽證而行賄，2018年開始遭到印度主要金融犯罪執法機構調查。
Hero MotoCorp、格倫馬克製藥和吠檀多沒有回應置評請求。
迄無諸如此類對價關係的確切證據浮現。當局沒有公開宣布對捐款業者的調查是否已經結案或撤銷。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130322