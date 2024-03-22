獨家有照／汪小菲殺到大S豪宅談判！驚動警察到場　經紀人證實了

遭汪小菲控濫用藥物！大S火速發律師聲明　強調「勿以訛傳訛」

▲汪小菲（左圖）指控大S濫用藥物，大S火速發聲明澄清。（圖／記者陳明中攝、翻攝大S IG）
▲汪小菲（左圖）指控大S濫用藥物，大S火速發聲明澄清。（圖／記者陳明中攝、翻攝大S IG）

記者吳雨婕江芷稜／綜合報導

大S（徐熙媛）與汪小菲縱使已經離婚，但雙方的愛恨情仇大戰持續上演，今（22）日汪小菲二度赴大S信義區豪宅大鬧，第二次時被警方帶回警察局偵訊，他卻突然表示要舉報徐熙媛長期濫用藥物，還指控每次大S每次服藥後，都會拿刀捅他、揍他。對此，《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人，大S經紀人火速請律師回應了，強調：「請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」

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大S的律師賴芳玉律師回應：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」

▲汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝）
▲▼汪小菲從今天下午開始，情緒狀態極不穩定。（圖／記者陳明中攝、翻攝微博）
▲汪小菲抱怨大S不讓他帶家人回北京。（圖／翻攝自微博)
 
汪小菲下午醉酒後開直播，一下飆罵抖音母公司「字節跳動」創辦人張一鳴，一下表示最愛女友Mandy，想要趕快再婚，誰知道沒多久就跑到大S的豪宅大吵大鬧，第一次大鬧被警察請離，隨即又返回現場二度大吵，最後被警察帶回派出所偵訊。

在警察局時，汪小菲情緒依舊不穩，提到要舉報大S、小S濫用使蒂諾斯，還透露該藥物副作用有幻覺，所以大S服用後時常打他、砸他、拿刀捅他，但第二天完全不記得，但汪小菲指證筆錄做到一半，接到一通疑似家人的電話後就離開警局，所以並沒有完成報案筆錄。對於與大S離婚，汪小菲也依舊耿耿於懷，認為是大S與小S串通好的，把他當傻子，讓他憤憤不平、氣憤至今難消。




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