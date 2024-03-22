遭汪小菲控濫用藥物！大S火速發律師聲明　強調「勿以訛傳訛」

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汪小菲下午醉酒後開直播，一下飆罵抖音母公司「字節跳動」創辦人張一鳴，一下表示最愛女友Mandy，想要趕快再婚，誰知道沒多久就跑到大S的豪宅大吵大鬧，第一次大鬧被警察請離，隨即又返回現場二度大吵，最後被警察帶回派出所偵訊。
在警察局時，汪小菲情緒依舊不穩，提到要舉報大S、小S濫用使蒂諾斯，還透露該藥物副作用有幻覺，所以大S服用後時常打他、砸他、拿刀捅他，但第二天完全不記得，但汪小菲指證筆錄做到一半，接到一通疑似家人的電話後就離開警局，所以並沒有完成報案筆錄。對於與大S離婚，汪小菲也依舊耿耿於懷，認為是大S與小S串通好的，把他當傻子，讓他憤憤不平、氣憤至今難消。
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