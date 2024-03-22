West Covina會議介紹高雄 林智鴻盼高雄成為世界的高雄
身兼高雄市議會國民外交促進會會長，高雄市議員林智鴻今年2月底接待來自加州West Covina市台裔市長Tony Wu，Tony Wu返回加州後，在West Covina市政會議就向該市市民分享及推薦高雄位在台灣的南部，是一個非常繁忙的港口，也是一個非常興旺的都市，同時更是世界第五大遊艇製造國，農漁業產業興盛。
記者郭凱杰／高雄報導
林智鴻在接待Tony Wu時，除排拜訪高雄市政府及參訪高雄優質加工漁業宏裕行與高雄具規模的加洲果菜運銷合作社，更將把高雄農漁產品推廣給美國友人。
Tony Wu表示，他已經簽署了與高雄締結友好城市的意向書，在商業、投資、教育、交換學生上，未來將全面發展友好關係，並希望把高雄的產品引進我們的都市以及美國，讓美國居民能享用高雄美味的食品，同時也鼓勵到高雄去觀光，享受南台灣美麗的風光以及人民的熱情。
林智鴻指出，Tony Wu市長在West Covina 市政會議的推薦非常振奮人心，對高雄城市形象具實質幫助。林智鴻說，城市外交能讓台美關係更緊密，城市交流後商業往來更能讓市民有感，高雄優質農漁產品也能拓銷到美國主流市場，期盼未來高雄能與美國更多城市與州政府進行交流，打造高雄成為世界的高雄。