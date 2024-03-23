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NBA／Curry仍是菁英球員、但勇士已至黃昏　ESPN名嘴：上限一輪遊

▲Stephen Curry尚處巔峰，而金州勇士隊這一季不在爭冠行列之中，甚至不被看好能過首輪。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry尚處巔峰，而金州勇士隊這一季不在爭冠行列之中，甚至不被看好能過首輪。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA例行賽剩下最後14場，金州勇士勝率過半，卻仍在附加賽邊緣徘徊，外界不少人認為除非勇士能拉出一波6-8連勝，否則他們很難擺脫第9、第10的位置，以實際情況來看，以奪冠作為唯一目標的勇士，這一季的前景已經很不樂觀了。ESPN兩位球評Kendrick Perkins和Austin Rivers近期對此發表評論，Perkins直言「勇士上限就是首輪出局」，而Rivers則認為勇士必須思考未來，Stephen Curry尚處巔峰，而他錯過季後賽對於NBA來說是大事。

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Curry在生涯第15年仍然能夠單季投進300記三分球，這一季他的狀態雖然有所起伏，但仍是聯盟中的菁英球員，外界不少人認為他仍具備2022年帶領勇士隊登頂的那種能力。但現實是西區這一季競爭激烈，排名前10的球隊能力都很出色，勇士要複製上一季「下克上」擊敗沙加緬度國王的表現很困難，他們可能闖不過首輪。

Perkins：勇士本季在季後賽的上限就是首輪

ESPN近期針對這個題目連續幾集進行討論，擔任節目名嘴、也是前NBA球員的Kendrick Perkins直言，Curry還是有能力帶隊進去季後賽，但他認為：「金州勇士的上限是一輪遊，我認為這支球隊在季後賽不會有什麼作為。」

Perkins表示，Jonathan Kuminga和Brandin Podziemski等年輕球員確實在例行賽有所發展，球隊狀況也的確慢慢有所進步，但這還不足以幫助勇士從西區中脫穎而出。

Curry仍然處於顛峰　勇士「雙向計畫」的抉擇再次被提起

而在隔天節目上，另一名前NBA球員Austin Rivers也對此發表點評，他認為一支球隊無法打進季後賽，就說明了ㄧ些事情——特別是如果這支球隊是像勇士這種「王朝球隊」，這可能意味著他們正站在爭冠和重建的十字路口上。

▲勇士老闆Joe Lacob希望Jonathan Kuminga能成為全明星球員，並且就他在對金塊比賽被冰一事聽取主帥Steve Kerr的回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士新星Jonathan Kuminga被球團寄予厚望，希望他能夠承擔球隊未來。（圖／美聯社／達志影像）
「Stephen Curry尚處在巔峰，所以你無法取得進步，那就是在退步，那就必須做出改變。」Rivers如此說道，「關於勇士隊未來的方向是什麼？繼續圍繞Curry爭冠？這和準備以Kuminga作為核心建隊是兩條不同的路，他們倆的時間線不同。勇士一整年都在為此拉鋸。」

Rivers還強調，Curry能不能進季後賽對NBA市場來說很重要，因為後者是和LeBron James一起背負這個聯盟的球員，在季後賽打出很多出色的表現，他能不能打季後賽就很多層面來說都意義重大。

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