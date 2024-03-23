NBA／Curry仍是菁英球員、但勇士已至黃昏　ESPN名嘴：上限一輪遊

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Perkins：勇士本季在季後賽的上限就是首輪
ESPN近期針對這個題目連續幾集進行討論，擔任節目名嘴、也是前NBA球員的Kendrick Perkins直言，Curry還是有能力帶隊進去季後賽，但他認為：「金州勇士的上限是一輪遊，我認為這支球隊在季後賽不會有什麼作為。」
Perkins表示，Jonathan Kuminga和Brandin Podziemski等年輕球員確實在例行賽有所發展，球隊狀況也的確慢慢有所進步，但這還不足以幫助勇士從西區中脫穎而出。
Curry仍然處於顛峰 勇士「雙向計畫」的抉擇再次被提起
而在隔天節目上，另一名前NBA球員Austin Rivers也對此發表點評，他認為一支球隊無法打進季後賽，就說明了ㄧ些事情——特別是如果這支球隊是像勇士這種「王朝球隊」，這可能意味著他們正站在爭冠和重建的十字路口上。
「Stephen Curry尚處在巔峰，所以你無法取得進步，那就是在退步，那就必須做出改變。」Rivers如此說道，「關於勇士隊未來的方向是什麼？繼續圍繞Curry爭冠？這和準備以Kuminga作為核心建隊是兩條不同的路，他們倆的時間線不同。勇士一整年都在為此拉鋸。」
Rivers還強調，Curry能不能進季後賽對NBA市場來說很重要，因為後者是和LeBron James一起背負這個聯盟的球員，在季後賽打出很多出色的表現，他能不能打季後賽就很多層面來說都意義重大。
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