王楚欽剛登上球王就退賽！微博熱議　球迷傳「保送樊振東」陰謀論

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然而王楚欽今早在微博發文表示，大滿貫賽後身體感覺疲勞，想用更好的狀態面對接下來的賽事，因此決定退出仁川冠軍戰，也代表他下一次的出賽將是4月中旬在澳門舉行的世界盃。
中國桌球界昨晚爆出激烈討論，據爆料指出近年霸榜世界第一的樊振東在2021年溫州舉行的世乒賽熱身賽奪勝疑似有黑幕，該場賽事男子主力包含林高遠、梁靖崑、王楚欽、周啓豪、劉丁碩等人都因參加WTT斯諾文尼亞資格賽缺席。當年拿下東京奧運單打冠軍的馬龍競技狀態仍維持頂尖表現，卻發文以休整為由主動退出世乒賽，並在熱身賽0:4輸給樊振東，引起不少人討論是否是中國桌協為了力捧新一代桌球領軍者樊振東而營造的局面。
此次王楚欽退賽後讓中國桌壇再掀陰謀論聲浪，因仁川冠軍賽屬於WTT高級賽事，選手不參加就沒有積分入帳，也就是在新周期中8項有效積分會有一項直接掛蛋。
有一方球迷認為王楚欽長期兼單打、男雙、混雙項目，許多賽事因兼三出現一日多戰的狀況，WTT蘭州站在場邊吸氧仍上場，諸多狀況他都未曾退賽，卻在登頂世排王座後，在僅有單打的仁川冠軍賽因「身體因素」決定不參加，令人匪夷所思。
另一面聲浪則表示，樊振東也曾遭遇7個月沒比賽的封訓時刻，並非是教練組偏偏坦單一球員，而是為了今年巴黎奧運的種子位盤算考量，另也有部分球迷認為，王楚欽退賽僅是為了備戰屬於大滿貫之一的澳門世界盃，無須多想。
巴黎奧運中國桌球單打名額基本已經明朗，樊振東、王楚欽絕對是不二人選，但在王楚欽近半年的大爆發後，種子位確實變得更撲朔迷離，兩方支持者掀起論戰，更登上微博熱搜榜首。
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