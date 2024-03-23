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王楚欽剛登上球王就退賽！微博熱議　球迷傳「保送樊振東」陰謀論

▲22日上午王楚欽發表仁川冠軍賽退賽聲明，引起一些球迷討論，認為可能是想保送樊振東。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲22日上午王楚欽發表仁川冠軍賽退賽聲明，引起一些球迷討論，認為可能是想保送樊振東。（圖／特派記者陳云茹攝）

NOWnews/綜合報導

國際桌總（WTT）男單世界排名在上周新加坡大滿貫後重新洗牌，中國大陸前球王樊振東因在大滿貫賽16強提前出局，讓出世界第一王座給後輩好手王楚欽，不少人將此看作是中國桌壇再一次的「世代交替」。但昨(21)日網路上突然爆發2021年與樊振東相關的爭議討論，22日上午王楚欽又恰巧發表仁川冠軍賽退賽聲明，也讓對此的「陰謀論」甚囂塵上。

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新加坡大滿貫賽上屆單打冠軍樊振東此次爆冷止步16強，賽前世界排名第2的王楚欽則一路過關斬將、拿下生涯首座大滿貫賽單打冠軍，進帳海量2000積分，在新一周的世界排名，以8020分擠下5788分的樊振東。

然而王楚欽今早在微博發文表示，大滿貫賽後身體感覺疲勞，想用更好的狀態面對接下來的賽事，因此決定退出仁川冠軍戰，也代表他下一次的出賽將是4月中旬在澳門舉行的世界盃。

▲樊振東展現隊內王牌的實力，連斬張禹珍、林鐘勳獨拿2點，再加上王楚欽頂住壓力擊敗林鐘勳，驚險以總比數3:2取勝晉級決賽。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲王楚欽退賽，吸引一些球迷直言是要「保送樊振東」的陰謀論。（圖／特派記者陳云茹攝）
中國桌球界昨晚爆出激烈討論，據爆料指出近年霸榜世界第一的樊振東在2021年溫州舉行的世乒賽熱身賽奪勝疑似有黑幕，該場賽事男子主力包含林高遠、梁靖崑、王楚欽、周啓豪、劉丁碩等人都因參加WTT斯諾文尼亞資格賽缺席。當年拿下東京奧運單打冠軍的馬龍競技狀態仍維持頂尖表現，卻發文以休整為由主動退出世乒賽，並在熱身賽0:4輸給樊振東，引起不少人討論是否是中國桌協為了力捧新一代桌球領軍者樊振東而營造的局面。

此次王楚欽退賽後讓中國桌壇再掀陰謀論聲浪，因仁川冠軍賽屬於WTT高級賽事，選手不參加就沒有積分入帳，也就是在新周期中8項有效積分會有一項直接掛蛋。

▲王楚欽頂住壓力，第5點擊敗林鐘勳，幫助中國隊以3:2擊敗韓國。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲王楚欽長期兼單打、男雙、混雙項目，許多賽事因兼三出現一日多戰的狀況，身體疲累也是可能的。（圖／特派記者陳云茹攝）
有一方球迷認為王楚欽長期兼單打、男雙、混雙項目，許多賽事因兼三出現一日多戰的狀況，WTT蘭州站在場邊吸氧仍上場，諸多狀況他都未曾退賽，卻在登頂世排王座後，在僅有單打的仁川冠軍賽因「身體因素」決定不參加，令人匪夷所思。

另一面聲浪則表示，樊振東也曾遭遇7個月沒比賽的封訓時刻，並非是教練組偏偏坦單一球員，而是為了今年巴黎奧運的種子位盤算考量，另也有部分球迷認為，王楚欽退賽僅是為了備戰屬於大滿貫之一的澳門世界盃，無須多想。

巴黎奧運中國桌球單打名額基本已經明朗，樊振東、王楚欽絕對是不二人選，但在王楚欽近半年的大爆發後，種子位確實變得更撲朔迷離，兩方支持者掀起論戰，更登上微博熱搜榜首。

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