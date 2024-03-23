UBA四強分析／剪不斷理還亂！文化拚20冠坎坷　四強碰大魔王世新

本季文化開季10連勝，氣勢不錯，預賽末役才輸世新吞首敗，複賽卻先2連敗給臺師、美和，連贏北市大、佛光，又靠最後一天北市大險勝美和，才保送幸運四強末班，末役輸世新已無關大局，2 勝3敗跌撞晉級，總教練鄭慧芸不諱言，主因爆冷輸美和，有助球員成長，但冤家路窄，23日四強賽再逢世新，雙方剪不斷、理還亂。
108學年度文化重返四強以來，小巨蛋已3連敗給世新，含108學年度、上季冠軍賽，及110學年度四強賽，最近一次攻蛋贏世新，已是6年前的106學年度四強賽80：60，該季順利封后五連霸、隊史第19冠。
本季文化預、複賽又已2連敗給世新，輸分各26、15，且兩場都只得 57分，全季最低，較場均79.2少22分，稍可欣慰的是，各只讓世新拿83、72分為其開季最低前兩名，遠不及場均107.6，這跟文化場均失57.2分、各隊最低算match，四強再逢世新的小利多。
欲在小巨蛋撂倒世新止敗，文化當務課題壓低外援吉芙攻守殺傷力， 大三新科得分后郭虹廷扮X因子，她迄今16戰得分悉上雙，場均26.2及13.1籃板，含12場「雙十」，預賽對北護更寫女一級新猷及個人新高50分，對臺體40分，對臺科、北市大、佛光連3場飆31分，預、複賽對世新各16分8籃板及17分19籃板。
幾靠7人撐場，一對一郭虹廷扛吉芙會很辛苦，鄭慧慈協防就重要，大四的她場均8.9分11籃板，碩一劉倩伶6.9助攻二連霸，含對北護史上最多18助攻，外帶6.5分，曾萱儀9.2分3.1助攻，菜鳥後衛李恩芯10.8分2.1助攻，三分球67投中27，命中率四成，新人后熱門之一。
我是廣告 請繼續往下閱讀