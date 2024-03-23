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UBA四強分析／剪不斷理還亂！文化拚20冠坎坷　四強碰大魔王世新

▲文化大學首輪就要強碰世新大學，郭虹廷仍是得分主力。（圖／大專體總提供）
▲文化大學首輪就要強碰世新大學，郭虹廷仍是得分主力。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

107學年度預賽文化最後4戰吞3敗，中斷跨6季預賽60連勝、掉預賽第四，外卡賽再輸世新，81學年度起連26季四強喊卡退居第五後，108學年度起雖又已連5季晉四，合計31次、含19度封后，持續無可搖撼的最大贏家，但過去4季攻蛋，各二、四、三、二名，含上季預賽11連勝再排第一、複賽第三，四強克臺師、再闖冠軍賽，仍不敵世新，第20冠得續等。

本季文化開季10連勝，氣勢不錯，預賽末役才輸世新吞首敗，複賽卻先2連敗給臺師、美和，連贏北市大、佛光，又靠最後一天北市大險勝美和，才保送幸運四強末班，末役輸世新已無關大局，2 勝3敗跌撞晉級，總教練鄭慧芸不諱言，主因爆冷輸美和，有助球員成長，但冤家路窄，23日四強賽再逢世新，雙方剪不斷、理還亂。

108學年度文化重返四強以來，小巨蛋已3連敗給世新，含108學年度、上季冠軍賽，及110學年度四強賽，最近一次攻蛋贏世新，已是6年前的106學年度四強賽80：60，該季順利封后五連霸、隊史第19冠。

本季文化預、複賽又已2連敗給世新，輸分各26、15，且兩場都只得 57分，全季最低，較場均79.2少22分，稍可欣慰的是，各只讓世新拿83、72分為其開季最低前兩名，遠不及場均107.6，這跟文化場均失57.2分、各隊最低算match，四強再逢世新的小利多。

欲在小巨蛋撂倒世新止敗，文化當務課題壓低外援吉芙攻守殺傷力， 大三新科得分后郭虹廷扮X因子，她迄今16戰得分悉上雙，場均26.2及13.1籃板，含12場「雙十」，預賽對北護更寫女一級新猷及個人新高50分，對臺體40分，對臺科、北市大、佛光連3場飆31分，預、複賽對世新各16分8籃板及17分19籃板。

幾靠7人撐場，一對一郭虹廷扛吉芙會很辛苦，鄭慧慈協防就重要，大四的她場均8.9分11籃板，碩一劉倩伶6.9助攻二連霸，含對北護史上最多18助攻，外帶6.5分，曾萱儀9.2分3.1助攻，菜鳥後衛李恩芯10.8分2.1助攻，三分球67投中27，命中率四成，新人后熱門之一。

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▲文化大學王玥媞能否出賽攸關球隊能否奪隊史第20冠。(圖/大專體總提供)
▲文化大學王玥媞能否出賽攸關球隊能否奪隊史第20冠。(圖/大專體總提供)
關鍵是大四前鋒王玥媞，她因傷預賽只打7場，上月複賽第2場對美和腳又掛點，後3場泡湯，本季9戰12.3分，三分球56投中21，養傷1個月後能否趕上四強出賽，攸關文化可走多遠，大一後衛楊幸恩，板凳邱敬恩、郭雅玉得加油，如晉冠軍賽，文化本季預、複賽2連勝佛光，與臺師勝負各一，預賽64：62贏、複賽61：67輸。


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