UBA四強分析／六朝元老梁瑜玲領軍　佛光連14季晉四、卯上台師大

本季似開低走高，預賽與北市大、臺師同為8勝3敗，3隊互咬比對戰勝負分，佛光落居第五，仍晉六強，複賽卻如谷底反彈，首役靠最後6.9秒李宜樺抄球被犯，兩罰中66：65戲劇性逆襲，109學年度起連4季在複賽贏北市大，隨後輸世新、文化、贏美和，末役逢臺師因雙方都篤晉級佛光勝出，同為3勝2敗比對戰佛光贏，第2種子攻蛋，106學年度後、6年來頭一遭。
99學年度起連14季晉四，佛光四強將再遇臺師，本季3度卯上，佛光雖已2連勝，但複賽贏21分說服力稍不足，因本季前，佛光最近贏臺師是108學年度預、複賽2連勝，但109學年度起跨3季已8連敗給臺師，含110學年度小巨蛋四強賽、上季的季軍賽，佛光攻蛋迄今3度逢臺師，唯一勝是107學年度四強賽65：62，得以殺晉冠軍賽贏世新，首度掄元。
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佛光、臺師4度小巨蛋碰頭，前述對戰紀錄恐得暫擱兩邊，且變數超大，預賽佛光88：83小贏，碩二「六朝元老」梁瑜玲三分球6中5生涯新高26分，連文鈴3外線19分，黃渝庭本季最高24分，連結高中3 年將連9季攻蛋、史上最多的「小Q」梁瑜玲，最後一季迄今16場10.1分4.3助攻，三分球67投中28，命中率四成一八，後場最安定力量， 生涯最後2場UBA，肯定不想在小巨蛋留白。
當家射手連文鈴場均15分5.4籃板3.2助攻，招牌三分球160投中56，命中率三成五，場均10中3.5，複賽末3役對美和、文化、臺師，各飆6、8、5記外線拿22、26、23分，大四後衛李宜樺10.3分5.4籃板4.1助攻，中鋒陳丁綺手傷缺預賽後4場，複賽復出迄今12場10分5.7籃板 ，複賽贏北市大新高25分，贏美和22分18籃板，與連文鈴及10.2分4.1籃板的黃渝庭「大三連線」，下季當家的接班梯隊。
大二替補陳佩伊場均5.2分4.9籃板，大一菜鳥邱子芸5.7分、潘姿佑5.1分4.4籃板，都很稱職，教練檔楊淑淨、文祺如領軍重返冠軍賽，對世新、文化本季雖都預、複賽2連敗，仍尋求突破。