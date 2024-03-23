大谷翔平因水原一平涉賭遭牽連！「有一原因」恐遭大聯盟禁賽

UBA四強分析／六朝元老梁瑜玲領軍　佛光連14季晉四、卯上台師大

▲佛光梁瑜玲表現出色，佛光99學年度起連14季、隊史15度晉四。（圖／大專體總提供）
▲佛光梁瑜玲表現出色，佛光99學年度起連14季、隊史15度晉四。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

107學年度佛光隊史首冠，大一控衛陳孟欣包辦冠軍賽MVP、新人后、助攻后「三冠王」，女一級迄今唯一，108學年度尋求二連霸，四強戰歷經3OT小輸世新、第三作收，接下來3季雖仍晉四強，各但拿三、四、四名，即108學年度起已連4季無緣爭后，且悉複賽第四進小巨蛋。

本季似開低走高，預賽與北市大、臺師同為8勝3敗，3隊互咬比對戰勝負分，佛光落居第五，仍晉六強，複賽卻如谷底反彈，首役靠最後6.9秒李宜樺抄球被犯，兩罰中66：65戲劇性逆襲，109學年度起連4季在複賽贏北市大，隨後輸世新、文化、贏美和，末役逢臺師因雙方都篤晉級佛光勝出，同為3勝2敗比對戰佛光贏，第2種子攻蛋，106學年度後、6年來頭一遭。

99學年度起連14季晉四，佛光四強將再遇臺師，本季3度卯上，佛光雖已2連勝，但複賽贏21分說服力稍不足，因本季前，佛光最近贏臺師是108學年度預、複賽2連勝，但109學年度起跨3季已8連敗給臺師，含110學年度小巨蛋四強賽、上季的季軍賽，佛光攻蛋迄今3度逢臺師，唯一勝是107學年度四強賽65：62，得以殺晉冠軍賽贏世新，首度掄元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲佛光梁瑜玲仍是全隊的關鍵人物。（圖／大專體總提供）
▲佛光梁瑜玲仍是全隊的關鍵人物。（圖／大專體總提供）


佛光、臺師4度小巨蛋碰頭，前述對戰紀錄恐得暫擱兩邊，且變數超大，預賽佛光88：83小贏，碩二「六朝元老」梁瑜玲三分球6中5生涯新高26分，連文鈴3外線19分，黃渝庭本季最高24分，連結高中3 年將連9季攻蛋、史上最多的「小Q」梁瑜玲，最後一季迄今16場10.1分4.3助攻，三分球67投中28，命中率四成一八，後場最安定力量， 生涯最後2場UBA，肯定不想在小巨蛋留白。

當家射手連文鈴場均15分5.4籃板3.2助攻，招牌三分球160投中56，命中率三成五，場均10中3.5，複賽末3役對美和、文化、臺師，各飆6、8、5記外線拿22、26、23分，大四後衛李宜樺10.3分5.4籃板4.1助攻，中鋒陳丁綺手傷缺預賽後4場，複賽復出迄今12場10分5.7籃板 ，複賽贏北市大新高25分，贏美和22分18籃板，與連文鈴及10.2分4.1籃板的黃渝庭「大三連線」，下季當家的接班梯隊。

大二替補陳佩伊場均5.2分4.9籃板，大一菜鳥邱子芸5.7分、潘姿佑5.1分4.4籃板，都很稱職，教練檔楊淑淨、文祺如領軍重返冠軍賽，對世新、文化本季雖都預、複賽2連敗，仍尋求突破。

UBA四強分析／剪不斷理還亂！文化拚20冠坎坷　四強碰大魔王世新

UBA決賽懶人包／戰況、賽程、轉播一文看懂　政大游艾喆最後一舞

UBA四強分析／世新大學強勢拚五連霸　四強先擋宿敵文化拚20冠

UBA四強分析／「双生配」全面接班　世新四強尬健行、拚3闖冠軍賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞