UBA四強分析／人氣后陳昱潔領軍　台師小巨蛋4逢佛光、瞄準第4冠

109學年度起連2季在小巨蛋向冠軍叩關，台師悉不敵世新，上季複賽第二晉四強，四強賽輸給第3種子文化，無緣連3季爭后，季軍賽贏佛光，第三作收，本季雖第17度晉四，含109學年度起連4季攻蛋，但預、複賽2連敗給佛光，第3種子晉級，23日四強將再逢佛光，雙方4度在小巨蛋卯上。
複賽末役遇佛光，不影響雙方都已晉級，出清板凳台師54：75輸21分，戰線延至四強，贏家才能爭冠，彼此都可接受的組合，也充滿想像，台師急於重返失去1年的冠軍賽，佛光則108學年度起已連4季不知爭后滋味，23日贏隊可先笑著如願，但如前述，過去3度在小巨蛋過招台師2勝，110四強、上季季軍賽，佛光1勝則是107學年度四強。
本季前，台師109學年度起已跨3季8連勝佛光，本季預賽小輸5分喊卡， 該役4人得分上雙，林佳蓉三分球4投中2拿21分，大四中鋒陳昱潔17分11籃板「雙十」，上季自文化畢業後考進台師的碩一射手林佳蓉，換穿戰袍迄今15戰，場均16.9分6.9籃板，都遠優於過去4年在文化，且僅108學年度她大一菜鳥球季12.5分4.6籃板，較接近本季，另3季都低於8.1分3.1籃板，來台師後打出第二春，尤其重拾信心、找回手感，場均16.9分更全隊第一。
180公分「一姊」、球迷票選的人氣球星陳昱潔，14戰場均16.1分7籃板2.4助攻，三分球60投中20，命中率三成三，連結高中將連7起攻蛋，本季最後1年不二目標，突破前3季魔咒，個人第一枚UBA冠軍戒。
大三前鋒林品妤16戰全勤，場均11.1分7.6籃板2.2助攻，大二主控古寶誼11.3分4.1籃板4.2助攻，湯書淳8分3.8籃板3.4助攻，三分球58投中21，命中率三成六二，許絜晞4.2分5籃板，大一菜鳥射手劉芳瑜 4.9分、三分球45投中12，中鋒游欣樺5.3分、3.7籃板，也很OK。
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