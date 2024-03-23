凱特王妃罹癌！哈利夫婦慰問 查爾斯國王：替勇敢的兒媳感到驕傲
英國凱特王妃（Kate Middleton）自去年耶誕節後就未公開露面，引發外界種種謠言和陰謀論，經過2個多月的紛紛擾擾，英國時間22日晚上，凱特王妃終於透過錄影方式現身，宣布自己罹患癌症，目前正在進行化療，感謝外界對她的關心，但並未說明罹患哪一種癌症。英國國王查爾斯三世、遠在美國的哈利及梅根夫婦，也都對此表達慰問之意，希望凱特能早日康復。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，白金漢宮22日表示，國王查爾斯為凱特感到自豪，因為她勇於公開討論自己的治療情況，並且時時與心愛的兒媳保持密切聯繫，關心她的所有狀況。他和王后卡蜜拉將在這個困難時期，繼續向全家人提供愛和支持。
哈利和梅根則透過聲明宣稱，希望凱特和家人都能健康並盡快復原，也希望她們的隱私都能得到充分保護。
凱特王妃在影片中指出，1月的腹部手術後，原以為沒有癌症，但詳細檢查確定罹癌，在醫療團隊建議下立刻進行預防性化療。
凱特坦言，這件事對他們而言是「巨大衝擊」，她與丈夫威廉花了不少時間，跟3個年幼的孩子說明狀況，並向孩子們保證自己「一定會好起來」，也不忘為所有罹癌的人打氣，「請不要失去信念和希望，你們並不孤單」。