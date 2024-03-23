00940淨值跌破10元申購價！她1碼寫錯申購失敗 謝白沙屯媽祖保佑
元大台灣價值高息ETF（00940）掀起全民搶購熱潮，募資規模超過1752億元引爆關切，不過，00940要到4月1日才掛牌上市，但據元大投信官網資料顯示，00940淨值首度跌破10元發行門檻，降至9.97元。而正巧「00940自救會」也有網友分享自己因身分證最後1碼寫錯而申購失敗，讚嘆「白沙屯媽祖保佑」。
記者徐銘穗/綜合報導
不過，臉書「00940自救會」社團對00940淨值跌破10元看法兩極，有投資人認為，認為只跌0.5%，下周前三個交易日繼續低接來壓低成分股均價，掛牌前的最後兩個交易日再集中發力，淨值回到10元以上並不難，難的是不要將成份股均價買在太高的位置，否則掛牌上市後沒有資金動能，淨值很容易溜滑梯。
財經雪倫近期在臉書分享，雖然沒有參與00940募資，但不代表她不會逢低買進，而已申購00940者也不用太擔心，00940是從台股上巿櫃巿值前300大公司篩選，再依條件選出符合條件的50檔公司，每年調整成分股二次，不符合條件會被洶汰，勸大家等上巿後再看局勢想方案就好了。
淨值是什麼？證交所說明，ETF與一般共同基金交易方式不同，ETF直接透過證券經紀商下單，在次級市場上買賣，因此會有市價與淨值兩種價格。在次級市場的交易價格即市價，是由次級市場的供給及需求所決定，而淨值則是投信依照ETF的資產計算所得之價值，市價不一定會與ETF淨值相同，若交易價格高於淨值為溢價，低於淨值則為折價。
證交所強調，交易ETF前，應注意ETF折溢價情形，若溢價幅度太高，依市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏。有關盤中即時折溢價及淨值等資訊，可在投信公司網站或證交所「基本市況報導網站」找到。