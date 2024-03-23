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大南港土地買賣涉弊！北檢搜索約談、和桐創辦人陳武雄500萬交保

▲和桐化學創辦人陳武雄，集團子公司於8年前參與整合大南港土地時，涉嫌隱匿關係人交易。台北地檢署23日凌晨，依違反《證交法》諭令陳武雄500萬交保。（示意圖／NOWnews資料照）
▲和桐化學創辦人陳武雄，集團子公司於8年前參與整合大南港土地時，涉嫌隱匿關係人交易。台北地檢署23日凌晨，依違反《證交法》諭令陳武雄500萬交保。（示意圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

和桐化學創辦人陳武雄，集團子公司於8年前參與整合大南港土地時，涉嫌隱匿關係人交易，將部分持份轉賣給家族掌控的宇盛公司，且延遲支付價金，台北地檢署指揮調查局展開調查，23日凌晨，依違反《證交法》諭令陳武雄夫妻、兒女媳婦等5人，共以930萬元交保；4名員工分別交保15萬元，和桐前董座楊猶傑則另案羈押。

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據了解，陳武雄過去因捲入和鑫光電內線交易案，遭判刑2年6個月，之後遭通緝潛逃中國大陸，直到2021年因罹癌返台遭逮，目前保外就醫中。而陳武雄的兒女陳威宇、陳怡如，均為現任的和桐董事，妻子林錦花為桐法人股東恆毅公司的負責人，媳婦陸英琦為恆益監察人。

根據檢調追查，和桐子公司和信成在2016、2017年間，將持有的部分大南港土地，以約16億元價格，轉賣給陳武雄家族掌控的宇盛開發公司，但陳武雄等人疑似隱匿關係人交易資訊，還疑似在財報上動手腳，讓宇盛遲延支付土地款項，由富邦人壽以超過282億元得標。

專案小組獲報後展開調查，兵分12路展開搜索約談後，23日凌晨，檢方依違反《證券交易法》財報不實、特別背信等罪嫌，諭令陳武雄500萬元交保、妻子林錦花200萬元交保等，和桐會計主管等4員工各交保15萬元，前董事長楊猶傑則因另案遭羈押，訊後還押看守所。

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