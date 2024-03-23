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詐團內訌凶狠殺人！男慘遭毆打電擊活埋　新竹國民法官判無期徒刑

▲詐團內訌凶狠殺人，男子慘遭毆打電擊活埋，新竹國民法官判無期徒刑。（示意圖／NOWnews資料照）
▲詐團內訌凶狠殺人，男子慘遭毆打電擊活埋，新竹國民法官判無期徒刑。（示意圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

2022年12月間，詐欺集團成員張男、藍男及綽號「紅財神」男子，因「紅財神」與另一名陳姓男子有糾紛，遂指示張男殺害陳男，張男揪集藍男、徐男、謝男、郭男共謀犯罪計畫，並預先買好電擊棒、鐵鍬、手銬等物，開車從彰化前往位於竹北市的陳男住處行兇，之後陳男遭眾人壓制，遭電擊棒攻擊又被毆打，以束帶綑綁雙腳，膠帶纏繞眼、口，最後被載往苗栗縣後龍鎮海邊活埋，犯案後眾人瓜分陳男的60萬元。

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新竹縣竹北警分局獲報，隨即成立專案小組展開調查，發現陳男遭4人擄走，於台中市沙鹿區攔截圍捕嫌犯，連轟11槍仍被嫌犯逃逸，不久之後，警方在後苗栗龍偏僻草叢發現土堆，開挖後尋獲陳男屍體。涉案的4名嫌犯陸續被逮捕到案，22日下午，新竹地方法院審理首件國民法官案件，斟酌相關證據及被害人家屬的意見，認為被告徐男、郭男、謝男仍有復歸社會可能性，因此強盜、殺人部分宣告無期徒刑，褫奪公權終身。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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