好市多豆花「1盒9元爆好吃」美味組合曝 她喊回購！會員卻吵翻了
美式賣場好市多（Costco）台灣零食「雪花餅」在美國好市多上架引發瘋搶，而在台灣好市多也有不少美味零食引發討論。有會員分享好市多一款爆好吃的豆花，成分單純、不用加糖水就可以直接吃，而且平均一盒不到9元，開心直喊：「會回購！」不過貼文曝光後，兩派會員吵翻了，一派點頭超好吃，「搭配紅豆湯！極品！」但另派則提醒效期太短，一過期真的馬上就壞了。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團中分享，她最近在賣場買了厚豆花，分享口感吃起來有點像傳統豆花，「不用再加糖水可以直接吃」，可當零食或飯後的小甜點，挺好吃的，表示會再回購。價格部分，一組24入209元，等於一盒不到9元。
貼文引發討論，不少會員分享美味組合吃法，包含搭配紅豆湯、加八寶粥、豆漿、奶茶及柚子醬等，「已吃完兩箱，回購率高」、「我家新寵，每次吃完就要補貨」，也有人點出蛋白質含量有5.8公克，「不會很甜，蛋白質含量對得起價錢」。
但也有會員覺得豆花吃起來還好，不會回購，更多人覺得24盒份量太多，加上保存期限短，不會再購買，提醒「要儘快吃完、否則容易變質，社團裡過去半年之內的舊文有好幾篇災情」、「小心吃到酸的」。據好市多官網資料顯示，該款豆花單盒160公克，必須7°C 以下冷藏，保存期限為45天。