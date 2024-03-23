PLG／林書豪被禁賽 陳建州坦言難受：擔心會影響到他過去的表現
P.League+新北國王隊華裔球星林書豪日前因治療足底筋膜炎，使用「靜脈雷射」的方式，誤觸禁藥規定，被PLG聯盟「禁賽5場、罰款15萬」。對此，PLG聯盟副會長陳建州希望外界對林書豪少一些苛責，直言林書豪是為了希望能加快復出腳步才不慎違規，希望球迷勿太過苛責，同時也強調未來聯盟、球團和球員都需要因此事而更加謹慎，避免這種違規事件。
記者黃建霖/綜合報導
林書豪因為使用「靜脈雷射」的狀況，確定違反WADA（世界禁藥組織）的規定，被認定是使用禁藥的行為，根據WADA的規定M1.3指出，「透過物理或化學手段對血液或血液成分進行任何形式的操作是不被允許的。」也就是說，運動員不可使用「外力」來改變自己自身的能力。而林書豪使用「靜脈雷射」，能夠改變身體運送紅血球的含氧濃度，這也會導致可能產生比賽不公平之嫌。
PLG在19日表示，林書豪將被「禁賽5場、罰款15萬」，在昨日出現在拳擊比賽場合時，陳建州受訪時對此事回應道：「站個人立場而言，我當然覺得蠻難受的，會擔心這樣的事件影響到他過去的表現，有一些污點，也會有一些不必要的字眼在他身上。」
陳建州說，經過這一件事，聯盟、球團都上了寶貴的一課，這種事情未來必須更加注意，在藥檢方面的規範和檢查，一定要加強，認識到什麼事情「違規」，就盡量避免。
陳建州也為林書豪做出辯解，認為他絕對是為了加緊復出，才誤踩紅線，也相信他做出了很多不為人知的努力，不希望這樣一位世界級球星，「明明是為了幫助台灣籃球成長，卻留下這樣有理說不清的誤會。」
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