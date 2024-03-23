水原一平涉賭害到大谷翔平！MLB要查了　調查團辦過太空人作弊　

大聯盟官方發表以下聲明：「自從我們從新聞媒體了解到涉及大谷翔平和水原一平的指控以來，大聯盟一直在蒐集資訊。今天稍早，我們的調查部（DOI），已經著手開始正式調查此事。」
根據《彭博社》報導透露，此案調查團為大聯盟聘請3名前資深檢察官組成，當中Bryan Seeley與Moira Weinberg過去曾主導休士頓太空人作弊事件，與亞特蘭大勇士國際球員簽約事件之調查；而Bryan Seeley同時也是大聯盟長期以來聘請的運動博弈專家。
而《ESPN》則是表示，消息人士透露，加州調查局和聯邦調查局，目前都沒有打算調查此案，洛杉磯警察局以及洛杉磯的地方檢察官辦公室也告訴ESPN，他們不會調查此事，並表示此起案件「很可能是聯邦問題」，美國加州中區檢察官辦公室，則是拒絕對此事發表評論。
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水原一平簽賭事件爆發後，引發棒球圈不小震撼，他也在事件爆發之後，向媒體說明此事，並表示：「我想讓每個人都知道，大谷翔平完全沒有參與簽賭，我想讓人們知道我不知道這是非法的，透過這件事情我得到了慘痛的教訓，我再也不會涉及運動博弈了。水原也表示：「我從來不賭棒球，那是100%，我知道這條規則，我們在春訓中也為此召開了一次會議。」
水原一平隨後也坦承自己賭博成癮，更被指控涉嫌大規模竊取大谷翔平的資金，償還至少450萬美元（約1.4億新台幣）的賭債，消息曝光後，也慘遭遭到道奇球團解雇，此案如今備受外界關注，目前包含國稅局與大聯盟官方都對此展開調查。
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