汪小菲還在鬧！大S聲明「只走花路」深意曝 于美人：金世正的歌
藝人大S與前夫汪小菲離婚後仍持續交鋒，汪小菲昨（22）晚兩度跑到大S信義區豪宅大鬧，糗態百出，讓人想起大S日前聲明，文末寫著「從這一秒起，你是鏡花水月。而我，只走花路」，灑脫的一句擄獲不少粉絲認同。不過，「花路」是什麼意思呢？于美人解答，花路源自韓星金世正的歌曲《花路》，意味著祝福以後都很順利，只發生好事情。
記者徐銘穗/綜合報導
大S日前透過聲明文，重砲回應汪小菲的種種指控，聲明中「10年婚姻2死1重傷」、「花路」都引發討論，後續由經紀人證實，「2死1重傷」的確如網友推測，正是指大S兩次流產失去的小生命，而1重傷指的則是她自己。至於大S文末用的「只走花路」，其實也有深意。
于美人在臉書分享，詢問女兒以後，才知道「只走花路」這句話，其實是源自韓星金世正的歌曲《花路》。她補充，曲中有一段歌詞寫道，「看看這裡，正美麗地綻放著呀，即使凋零飄落在地，仍會讓你只走在花路上」，只走花路的意思是祝福以後都很順利、只發生好的事。
最後，于美人也誇讚大S「善良真誠」，並且送出自己的祝福，「淚水不會白流，勇敢踏上屬於妳自己的花路吧！花若盛開，蝴蝶自來、人若精彩，天自安排！誠摯祝福！」