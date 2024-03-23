瑞士公開賽／周天成、林俊易皆晉級4強！「葉李配」擊敗中國組合
超級300系列瑞士羽球公開賽，台灣球員屢傳捷報，台灣男單一哥周天成在8強戰以21:15、21:19擊敗印度好手Priyanshu Rajawat，「左手重砲」林俊易也以21:18、21:7戰勝丹麥球員Magnus Johannesen；在混雙項目，台灣組合「葉李配」葉宏蔚／李佳馨以21:18、16:21、21:19強壓中國大陸搭檔程星／張馳，女雙許雅晴／林琬清也開出紅盤，4組人馬都已闖進4強。
記者黃建霖/綜合報導
男單世界排名第15的周天成，近期正努力找回狀態，這次瑞士賽16強他打滿3局才擺平韓國經驗豐富的老將全奕陳，8強碰上Rajawat反而相對輕鬆，直落二勝出，個人連2年打進4強，之後將對上丹麥選手Rasmus Gemke。
而世界排名第22的林俊易，今年在超級1000系列馬來西亞公開賽闖進4強，有一個好的開始，這次在瑞士賽他狀況很好，還擊敗世界冠軍駱建佑，在8強戰則是用時38分鐘淘汰Johannesen打進4強。
至於這兩年不斷上升的台灣第一混雙葉宏蔚／李佳馨，面對年輕的中國組合程星／張馳，雙方激戰3局，「葉李配」頂住壓力，最終以21:19拿下決勝局，挺進4強，下一輪將對上馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈。
女雙方面也有好消息，世界排名24的許雅晴／林琬清在8強戰歷經3局大戰，最終以21:17、17:21、21:13擊敗賽會第2種子日本的岩永鈴／中西貴映，4強將遭遇澳洲組合于亞杰／Setyana Mapasa。
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