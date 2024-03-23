今晚1小時街頭黑漆漆！7-11、全家、肯德基「集體關燈」原因曝光

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7-11今年率超商通路之先，成為全台零售業首度取得「Earth Hour地球一小時」國際團隊的官方授權並且是台灣主辦方之一。號招全台統一企業、7-ELEVEN、康是美、夢時代、統一時代百貨（台北店／高雄店）、星巴克、家樂福、聖德科斯、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、二十一世紀、愛金卡等逾420個企業品牌，於今年國際關燈日當天一同關閉招牌燈一小時。
🟡全家便利商店
全家將在今晚關閉全台超過4200店的店外招牌燈，預計節省近5500度電、約2700公斤的碳排放量，以1棵樹1年吸收12公斤二氧化碳換算，相當於225棵樹木1年的吸碳量。
即起至3月29日止，
🟡Global Mall環球購物中心
全台八店參與「Earth Hour地球關燈一小時」，並且今年再擴大規模，將關燈時間延長為20小時，將於3月23日晚上8時30分至3月24日下午4時30關閉外牆招牌燈飾。
🟡屈臣氏
屈臣氏，今年再度響應「Earth Hour 關燈一小時」的活動，將在3月23日當晚20:30-21:30將首度關閉全台超過580家門市的店外招牌燈，以及非營業用燈，從裡到外都落實愛地球的理念！
🟡家樂福
全台家樂福量販、超市以及頂級超市Mia C’bon街邊店共319家門市，一起關閉店內外非主要照明設備，包含招牌燈以及部分賣場內部燈源。
🟡愛賣量販
愛買量販響應全球節能倡議活動「Earth hour 地球一小時」，3月23日週六20:30與全世界一起關燈一小時，全台15間門市將關閉不必要的建築物外觀燈，一同守護地球與希望。
🟡肯德基
2023年KFC集結集團與眾人之力在關燈一小時內，節省了 144 噸的減碳成績，今年再度參與「Earth Hour地球一小時」行動，於晚間8:30PM關燈一小時。
🟡築間幸福鍋物
首年參與「Earth Hour地球一小時」行動，一同攜手超過420個企業品牌加入「Earth Hour 地球一小時」綠色行動，將於2024/3/23（六）晚間 20:30-21:30 共同關燈一小時
🟡千葉火鍋
千葉餐飲集團和全世界串聯，在不影響視線的情況下，3月23日全台千葉餐飲集團
將於20:30-21:30，關閉戶外招牌燈。
🟡國泰飯店
每年持續響應關燈的「國泰飯店觀光事業」，今年再度攜手「國泰金控」、「永聯物流開發」關上不必要的電燈一小時。
並串聯全台「和逸飯店、慕軒飯店及台北國泰萬怡酒店」7間飯店共同參與，於本周六(3/23)晚間8點30分至9點30分，關閉飯店建築物招牌與館外造景，呼籲所有同仁和旅客一起友善環境、愛護地球。
🟡寒舍集團
寒舍集團聯合旗下五館飯店，包括台北喜來登、台北寒舍艾美、台北艾麗希爾頓格芮精選酒店、礁溪寒沐以及寒居酒店一起熄燈節能，共同於當晚8時30分熄燈一小時響應全球熄燈計畫。
🟡凱薩飯店集團
號召旗下飯店品牌於3月23日晚上20:30分關閉飯店外牆燈飾，與全球超過192個國家及區域同步，節能減碳來支持環保愛地球。
🟡雲朗觀光集團
號召旗下君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店新莊、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義以及品文旅礁溪共八間飯店及台東紅葉谷綠能溫泉園區，關閉建築物外牆燈飾響應全球一起關燈一小時，花蓮館更加碼延長關燈時數至隔天清晨，共計關燈九個小時。