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Earth Hour今晚關燈1小時！全台30家飯店8:30齊關燈　由來超暖心

▲多家飯店響應3月23日「Earth Hour 地球關燈一小時」活動，將於今晚8點30分關閉飯店外牆或是招牌等非必要的燈，名單一次看。（圖／雲朗觀光集團提供）
▲多家飯店響應3月23日「Earth Hour 地球關燈一小時」活動，將於今晚8點30分關閉飯店外牆或是招牌等非必要的燈，名單一次看。（圖／雲朗觀光集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

今天是3月23日，每年都將舉辦「Earth Hour 地球關燈一小時」活動，引起多家企業響應，包含超商、飯店等，預計都將於晚間8點30分，將非必要的電燈包含外牆與招牌等燈源關閉一小時，藉此呼籲在全球氣氛變遷下，無論任何人都有改變世界的能力與責任，今年響應的飯店至少有30家，本篇點名今晚將關燈的飯店。

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「Earth Hour 地球關燈一小時」 由來

「Earth Hour 地球關燈一小時」活動為世界自然基金會WWF於2007年在雪梨發起，已成為全球最大的國際環境保護運動，於每年3月份最後一個星期六的晚間8點30分，關閉不必要的電燈一小時，也藉此呼籲在全球氣氛變遷下，無論任何人都有改變世界的能力與責任。台灣主辦單位歐萊德於2011年起，逐年邀請名人、企業、政府機關、校園及各產業加入此活動計劃。

根據Earth Hour 關燈一小時官方網站公布，去年此活動成功串聯全台灣共節電15萬瓩，等於減少約76,350公斤的二氧化碳排放量，相當於約6,941棵20年大樹的吸碳量，創下歷年新紀錄。

今晚這些飯店將熄燈一小時

今年有相當多家飯店響應Earth Hour 活動，包含雲朗觀光集團、凱撒飯店集團、寒舍集團、國泰觀光事業等飯店集團。雲朗觀光集團旗下包含君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店新莊、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪與台東紅葉谷綠能溫泉園區。今年不僅關一小時，還加碼將關燈共計9小時，直到明日清晨。

飯店現場更將放映《解凍格陵蘭》環境教育紀錄片，邀請顧客一同關心環境議題，線上亦推出抽獎活動，號召網友響應關燈，參與互動留言即有機會獲得歐萊德價值1,080元的咖啡因洗髮精

▲雲朗觀光集團旗下飯店還將播映解凍格陵蘭團隊實地遠征氣候變遷第一現場格陵蘭拍攝紀錄片。（圖／解凍格陵蘭團隊提供）
▲雲朗觀光集團旗下飯店還將播映解凍格陵蘭團隊實地遠征氣候變遷第一現場格陵蘭拍攝紀錄片。（圖／解凍格陵蘭團隊提供）
寒舍集團旗下則有台北喜來登、新竹喜來登、台北寒舍艾美、台北艾麗希爾頓格芮精選酒店、礁溪寒沐以及寒居酒店響應。而凱撒飯店集團旗下則有板橋凱撒、台北凱撒、台北凱達、內湖凱旋、台北趣淘漫旅、台南趣淘漫旅。

還有國泰觀光事業旗下的和逸飯店、慕軒飯店及台北國泰萬怡酒店共7間飯店，另外還有台中的李方艾美、高雄萬豪酒店等。至少30家以上的飯店，預計今晚8點30分會將非必要的電燈，像是飯店外牆燈飾或是招牌燈等，將關閉一小時。

高雄萬豪酒店還補充提到，關閉建築物外牆景觀裝飾燈光共7704 組燈泡一小時，預估將可減少用電量約16萬瓦。

▲高雄萬豪酒店今晚8時30分至9時30分，將關閉建築物外牆景觀裝飾燈光共7704 組燈泡一小時，降低能源消耗，業者預估將減少用電量約16萬瓦。（圖／高雄萬豪酒店提供）
▲高雄萬豪酒店今晚8時30分至9時30分，將關閉建築物外牆景觀裝飾燈光共7704 組燈泡一小時，降低能源消耗，業者預估將減少用電量約16萬瓦。（圖／高雄萬豪酒店提供）

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