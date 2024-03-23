Earth Hour今晚關燈1小時！全台30家飯店8:30齊關燈　由來超暖心

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「Earth Hour 地球關燈一小時」活動為世界自然基金會WWF於2007年在雪梨發起，已成為全球最大的國際環境保護運動，於每年3月份最後一個星期六的晚間8點30分，關閉不必要的電燈一小時，也藉此呼籲在全球氣氛變遷下，無論任何人都有改變世界的能力與責任。台灣主辦單位歐萊德於2011年起，逐年邀請名人、企業、政府機關、校園及各產業加入此活動計劃。
根據Earth Hour 關燈一小時官方網站公布，去年此活動成功串聯全台灣共節電15萬瓩，等於減少約76,350公斤的二氧化碳排放量，相當於約6,941棵20年大樹的吸碳量，創下歷年新紀錄。
今晚這些飯店將熄燈一小時
今年有相當多家飯店響應Earth Hour 活動，包含雲朗觀光集團、凱撒飯店集團、寒舍集團、國泰觀光事業等飯店集團。雲朗觀光集團旗下包含君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店新莊、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪與台東紅葉谷綠能溫泉園區。今年不僅關一小時，還加碼將關燈共計9小時，直到明日清晨。
飯店現場更將放映《解凍格陵蘭》
寒舍集團旗下則有台北喜來登、新竹喜來登、台北寒舍艾美、台北艾麗希爾頓格芮精選酒店、礁溪寒沐以及寒居酒店響應。而凱撒飯店集團旗下則有板橋凱撒、台北凱撒、台北凱達、內湖凱旋、台北趣淘漫旅、台南趣淘漫旅。
還有國泰觀光事業旗下的和逸飯店、慕軒飯店及台北國泰萬怡酒店共7間飯店，另外還有台中的李方艾美、高雄萬豪酒店等。至少30家以上的飯店，預計今晚8點30分會將非必要的電燈，像是飯店外牆燈飾或是招牌燈等，將關閉一小時。
高雄萬豪酒店還補充提到，關閉建築物外牆景觀裝飾燈光共7704 組燈泡一小時，預估將可減少用電量約16萬瓦。