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NBA／快艇好消息！Westbrook下周有望歸隊　替球隊增更多奪冠本錢

▲「威少」Russell Westbrook左手骨折傷勢，在經過休養之後，下周有望傷癒歸隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲「威少」Russell Westbrook左手骨折傷勢，在經過休養之後，下周有望傷癒歸隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA洛杉磯快艇今（23）日傳出好消息！根據美媒《ESPN》最新報導，快艇隊第六人「威少」Russell Westbrook即將傷癒復出，最快有望在下周對陣印第安納溜馬的比賽上，就能夠回到球場；Russell Westbrook的回歸，不但能夠增強快艇替補戰力，也能幫助球隊在剩餘賽事持續衝刺戰績。

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Russell Westbrook本月（2）日在對陣華盛頓巫師的比賽中，為了嘗試抄截Jordan Poole的球，而不慎導致「左手骨折」的情況。當時快艇總教練Tyronn Lue賽後表示，Westbrook暫時沒有復出時間表，但如今經過手術之後，他的復原狀況看似相當良好，同時也比預期來得早就能回到球場。

Russell Westbrook本季在受傷之前，在快艇目前打了58場比賽中，始終保持全勤（為快艇全隊唯一全勤球員），而在James Harden透過交易來到球隊後，Westbrook也願意讓出先發位置，自願擔任球隊第6人角色，目前場均能夠貢獻11.1分、5.2籃板，4.5助攻，投籃命中率為45.1%。

本賽季是Russell Westbrook在NBA征戰的第16個賽季，雖然起初對於自身在球隊的定位有所牴觸，但之後也願意接受替補角色，並在球隊替補席上扮演重要角色，Westbrook的歸隊。也將替快艇增添更多奪冠本錢。

▲「威少」Russell Westbrook自願打替補後，快艇逐漸磨合出最佳狀態。（圖／美聯社／達志影像）
▲「威少」Russell Westbrook自願打替補後，快艇逐漸磨合出最佳狀態。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯快艇目前戰績43勝25敗，暫居西區第4位置，距離並列西區龍頭寶座的丹佛金塊與奧克拉荷馬雷霆，還有5場勝差，距離排名第3的明尼蘇達灰狼，則是還有3.5場勝差。

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