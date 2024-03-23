汪小菲「走路9分鐘」就能到大S家！租屋處被挖出：不怕遇具俊曄嗎
汪小菲昨（22）日晚間突然殺到前妻大S徐熙媛的信義區豪宅大鬧，被帶回警局後還向媒體們強調要舉報大S有長期濫用藥物的習慣，而大S經紀人得知後也火速請律師處理，「徐小姐之毛髮、尿液精密鑑定結果並無任何不法情事」，再次上演大汪之戰，讓外界看了好傻眼。不過，就有大陸網友發現汪小菲在台灣的租屋處，竟然只要走路9分鐘就能到大S的豪宅，距離相當接近，直呼：「不擔心會遇到具俊曄嗎？」
記者詹鎰睿／綜合報導
昨日，有台灣媒體指出，汪小菲離開警局後回到了與現任女友Mandy的租屋處，而且同樣位在信義區，與大S豪宅的直線距離不到500公尺。消息曝光後，就有微博的網友發文表示，他根據報導的圖片，在Google地圖上真的找到了汪小菲的租屋處，不僅派出所、101大樓都在步行可達範圍，就連大S的豪宅，走路也只要9分鐘，讓他驚呼：「住這麼近，不擔心偶遇具俊曄嗎？」
貼文一出，立刻造成眾人熱議，紛紛替大S感到擔心，「（汪小菲）未來還得衝動多少次？」、「女友難道不介意嗎？也是挺奇怪的？」、「這才是大S想搬離台灣的真正原因吧！」、「真是陰魂不散啊」、「擔心大S的人身安危，（汪小菲）時不時發酒瘋過去鬧一鬧！」
據悉，昨晚汪小菲下午喝醉後就在直播中失控，不斷到處開罵，怎料隨後又跑到大S的豪宅大鬧，情緒相當不穩定，還說要舉報大S、小S濫用藥物。不過，汪小菲指證筆錄做到一半，疑似接到一通家人的電話後便火速離開警局，並未完成報案，但離開後的汪小菲仍對離婚一事耿耿於懷，認為是大S與小S串通好的把他當傻子，才讓他氣憤不已。
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