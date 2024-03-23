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自己人也不挺！汪小菲遭陸網友批惡意激化兩岸矛盾、籲國台辦出手

▲22日傍晚，藝人大S（徐熙媛）的前夫汪小菲，疑因酒醉跑到大S位於信義區的豪宅大鬧，被警方勸離之後又返回，最後被帶回轄區三張犁派出所。（圖／記者陳明中攝）
▲22日傍晚，藝人大S（徐熙媛）的前夫汪小菲，疑因酒醉跑到大S位於信義區的豪宅大鬧，被警方勸離之後又返回，最後被帶回轄區三張犁派出所。（圖／記者陳明中攝）

記者林盈君／綜合報導

22日傍晚到晚間，藝人大S（徐熙媛）的前夫汪小菲，疑似因酒醉跑到大S位於信義區的豪宅大鬧，被警方勸離之後又返回，最後被帶回轄區三張犁派出所。而汪小菲並在微博發文控訴「（豪宅）物業費是我給的 」，又揚言要舉報大S長期濫用藥物等，但這一系列的荒唐行徑，卻連自家人也不挺了，許多中國大陸網友紛紛表示「 好聚好散吧，這樣太難看了」、「是要鬧多久？ 」，甚至有網友痛批汪小菲「惡意激化兩岸群眾矛盾」，並留言標註大陸國台辦官方微博「國台辦發布」，要求採取措施。

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▲汪小菲在警局舉報大S長期濫用藥物。（圖／NOWnews攝影中心）
▲22日傍晚，藝人大S（徐熙媛）的前夫汪小菲，疑似因酒醉跑到大S位於信義區的豪宅大鬧，被警方勸離之後又返回，最後被帶回轄區三張犁派出所。（圖／NOWnews攝影中心）
據了解，近日汪小菲與前妻大S（徐熙媛）又開撕，雙方隔空交火、充滿火藥味。22日傍晚，汪小菲跑到大S位於信義區的豪宅2度大鬧，被警方帶回派出所，之後汪小菲面對媒體，更揚言要舉報大S濫用藥物等，但未完成報案程序就匆忙離開。對此，許多大陸網友紛紛湧入他的微博，表示汪小菲一連串的誇張行徑，連自家人都挺不下去。大多數人認為，雙方既然已經離婚，為何不好聚好散？且汪小菲之前也大方曬出恩愛女友，彼此應該重新過新的生活。

甚至有網友指出，汪小菲的荒唐言行「根本就是破壞兩岸關係」，痛批他「惡意激化兩岸群眾矛盾」，更有網友表示「挑撥離間兩岸關係沒完沒了」，怒斥汪小菲「真的丟臉現眼，丟大陸人形象」、「這兩母子太丟我們中國人的臉了」」、「沒有前妻的流量，汪家怕是要餓死了」。更有網友標註「國台辦發布」表示，「能不能禁言這個丟臉的玩意兒？...從汪小菲開始惡意激化兩岸群眾矛盾，利用水軍引導輿論抹黑大陸人的形象開始，你們就該採取措施了吧？」

而針對汪小菲的指控，大S的律師賴芳玉律師回應，指出「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」

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