自己人也不挺！汪小菲遭陸網友批惡意激化兩岸矛盾、籲國台辦出手

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甚至有網友指出，汪小菲的荒唐言行「根本就是破壞兩岸關係」，痛批他「惡意激化兩岸群眾矛盾」，更有網友表示「挑撥離間兩岸關係沒完沒了」，怒斥汪小菲「真的丟臉現眼，丟大陸人形象」、「這兩母子太丟我們中國人的臉了」」、「沒有前妻的流量，汪家怕是要餓死了」。更有網友標註「國台辦發布」表示，「能不能禁言這個丟臉的玩意兒？...從汪小菲開始惡意激化兩岸群眾矛盾，利用水軍引導輿論抹黑大陸人的形象開始，你們就該採取措施了吧？」
而針對汪小菲的指控，大S的律師賴芳玉律師回應，指出「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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