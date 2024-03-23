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假日全台燒蕃薯！各地氣溫飆3字頭「最熱35°C」　下週北部急轉涼

▲今起氣溫飆3字頭熱到下週一，高溫上看攝氏​​​​​​​35度，下週二鋒面掠過北部，整體溫度稍稍下降。（圖／記者陳明中攝）
▲今起氣溫飆3字頭熱到下週一，高溫上看攝氏​​​​​​​35度，下週二鋒面掠過北部，整體溫度稍稍下降。（圖／記者陳明中攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（23）日全台溫度再上升，預估北部高溫可達攝氏30度，需要留意的是中南部近山區，局部高溫可能達攝氏34-35度，週日到下週一，各地高溫普遍可達攝氏31度至33度，到了下週二鋒面掠過北部，東北部轉為陰有短暫雨天氣，整體溫度也稍稍下降，很快的下週三東北季風即減弱、轉偏東風環境，溫度又逐漸回升。

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今起氣溫飆3字頭熱到下週一，高溫上看攝氏35度

天氣風險分析師柯聿寧預報指出，今天天候方面因大氣中高層有雲系通過，偶有雲量變多的現象，平地大致穩定，不過午後在山區開始有些熱力作用，可能導致局部雲雨發展，帶來少量的短暫雨，雖然這個季節還不容易有劇烈的午後熱對流，但上山活動時須留意一下天氣的變化。

週日到下週一長江流域有鋒面發展東移，使台灣附近的風向由東南轉為偏南到西南風，各地溫度仍暖熱，高溫普遍可達攝氏31度至33度，中南部近山區高溫則可達攝氏35度或以上，中北部沿岸風浪略為增大，午後山區可能降雨的區域較偏向山的東北側。

空氣品質方面，今天因風向為東南到偏南風，中北部為弱風區，污染物濃度容易累積有可能達到對敏感族群不佳等級，明後兩天轉偏南到西南風，弱風區轉移到北部，中部空氣品質逐漸好轉，但北部仍差，外出須留意空氣品質狀況。

▲（圖／中央氣象署）
▲週日到下週一長江流域有鋒面發展東移，高溫普遍可達攝氏31度至33度。（圖／中央氣象署）
下週二鋒面掠過北部，天氣急降溫轉雨

柯聿寧指出，到了下週二鋒面氣旋往日本移動，尾端微弱的結構約在上午過後掠過北部，東北部將逐漸轉為陰有短暫雨天氣，鋒面尾端掠過後東北季風稍增強，整體溫度也稍稍下降，很快的下週三東北季風即減弱、轉偏東風環境，溫度逐漸回升，晚間到隔日清晨中北部有霧或低雲發生機率，下週四過後環境較複雜，大氣中高層有不穩定的結構存在，但低層並沒有很明顯的鋒面結構，預報資料上降雨部分一直有變動的現象，由於沒有明顯的冷空氣南下，預估為比較偏暖但天氣不穩定的狀態。

原本去年冬季各機構對於今年春季的降雨預報資料顯示為正常到略偏多，但到目前為止統計實際降雨大致偏少，接下來短期預報上仍然沒有顯著的降雨，中長期預報上台灣位於乾溼訊號交界附近，降雨多寡不明朗，根據氣象署季預報資料來看，仍以正常機率最高，但偏少的機率比偏多的機率略高一些，在沒有明顯降雨之前仍須有節水的措施或準備。

▲（圖／中央氣象署）
▲下週二鋒面氣旋往日本移動，尾端微弱的結構約在上午過後掠過北部，東北部將逐漸轉為陰有短暫雨天氣。（圖／中央氣象署）

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