水原一平「幫忙還債說」恐拖大谷翔平下水！專家：為何不讓他閉嘴

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大谷翔平會面臨法律麻煩嗎？
賭博法專家、加州賭博問題委員會聯合創始人I. Nelson Rose在接受美國CBS廣播公司採訪時表示，水原一平的哪個故事版本是真的，將會影響大谷翔平在此事中的責任認定。
「這裡面有很多潛在的犯罪行為，無論是州法還是聯邦法，違反反賭博法的最大危險是，這些法律都是為了打擊有組織犯罪而製定的，這意味著所有有組織犯罪法規都可以生效。」Rose曾擔任亞利桑那州運彩部門、特拉華州運彩局、伊利諾伊州韻采委員會、密西根州彩票局和新墨西哥州運彩控制委員會等政府組織的顧問。
Rose表示，如果大谷翔平確實在知情的情況下將錢匯給了水原一平，或是直接匯給了博彩公司，那麼他可能會被視為幫助非法賭徒收款的同謀。
「換句話說，他正在幫助博彩公司追收債務。如果他知道發生了這些事情並同意了，那就太糟糕了，」但Rose表示，這一切只有在大谷翔平「自願」把錢交給水原一平或地下賭盤莊家鮑爾（Mathew Bowyer）的情況下才可能成立；如果錢如大谷翔平的律師所聲稱的那樣是被盜竊，他就不能被視為共犯。
大谷翔平和水原一平團隊處理有瑕疵 專家：為什麼律師不叫他們閉嘴？
「我不明白的是，為什麼律師不告訴她們閉嘴，」Rose提出這樣的疑問，他認為最好的方式是保持緘默，讓法律去進行調查，現在這件事情已經變得非常麻煩。
美國職棒大聯盟嚴格員工賭棒球和壘球項目，但允許他們對其他運動進行合法投注。水原一平聲稱他從未賭過棒球，而是投注國際足球、NBA、NFL 和大學橄欖球。道奇隊發言人告訴媒體，水原一平在周三的比賽後與球隊會面，並告訴球員他有賭博成癮的症狀。
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