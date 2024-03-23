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水原一平「幫忙還債說」恐拖大谷翔平下水！專家：為何不讓他閉嘴

▲大谷翔平翻譯水原一平的簽賭風波越演越烈，不只聯邦調查局介入，美國國稅局也要查他。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平翻譯水原一平的簽賭風波越演越烈，不只聯邦調查局介入，美國國稅局也要查他。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平翻譯水原一平涉賭、並涉嫌挪用大谷資產還錢一案，目前大聯盟（MLB）官方已經正式展開調查，聘請3名前檢察官開始檢視大谷翔平帳戶向南加州一家非法運彩公司電匯450萬美元（約1.4億元台幣）的案件。此結果也將影響大谷翔平，因為若他被認定是共謀，最少會被禁賽一年以上。對此賭博法專家I. Nelson Rose也給出自己的看法，他認為水原一平一開始就應該保持緘默，因為他的回答可能讓大谷翔平惹上法律麻煩。

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水原一平在這次案件中多次改變了他的說法，他首先告訴ESPN「大谷翔平在知情的狀況下自願給他這筆錢」，然後隔一天又改變說法稱大谷不知道這件事。就在他被道奇隊解僱橫的幾個小時前，大谷翔平的律師團發表了此事是「嚴重盜竊」事件的聲明。

▲洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的翻譯水原一平，日前遭控涉嫌非法博弈 ，雖然道奇隊已發聲明證實水原一平被解雇，這場風波卻連帶影響了大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的翻譯水原一平，日前遭控涉嫌非法博弈 ，雖然道奇隊已發聲明證實水原一平被解雇，這場風波卻連帶影響了大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平會面臨法律麻煩嗎？

賭博法專家、加州賭博問題委員會聯合創始人I. Nelson Rose在接受美國CBS廣播公司採訪時表示，水原一平的哪個故事版本是真的，將會影響大谷翔平在此事中的責任認定

「這裡面有很多潛在的犯罪行為，無論是州法還是聯邦法，違反反賭博法的最大危險是，這些法律都是為了打擊有組織犯罪而製定的，這意味著所有有組織犯罪法規都可以生效。」Rose曾擔任亞利桑那州運彩部門、特拉華州運彩局、伊利諾伊州韻采委員會、密西根州彩票局和新墨西哥州運彩控制委員會等政府組織的顧問。

Rose表示，如果大谷翔平確實在知情的情況下將錢匯給了水原一平，或是直接匯給了博彩公司，那麼他可能會被視為幫助非法賭徒收款的同謀

「換句話說，他正在幫助博彩公司追收債務。如果他知道發生了這些事情並同意了，那就太糟糕了，」但Rose表示，這一切只有在大谷翔平「自願」把錢交給水原一平或地下賭盤莊家鮑爾（Mathew Bowyer）的情況下才可能成立；如果錢如大谷翔平的律師所聲稱的那樣是被盜竊，他就不能被視為共犯。

▲大谷翔平翻譯水原一平（左）自曝簽賭，身敗名裂，如今大谷身邊已看不到他身影。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平翻譯水原一平（左）自曝簽賭，身敗名裂，專家認為他和團隊一開始的處理就有瑕疵。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平和水原一平團隊處理有瑕疵　專家：為什麼律師不叫他們閉嘴？

「我不明白的是，為什麼律師不告訴她們閉嘴，」Rose提出這樣的疑問，他認為最好的方式是保持緘默，讓法律去進行調查，現在這件事情已經變得非常麻煩。

美國職棒大聯盟嚴格員工賭棒球和壘球項目，但允許他們對其他運動進行合法投注。水原一平聲稱他從未賭過棒球，而是投注國際足球、NBA、NFL 和大學橄欖球。道奇隊發言人告訴媒體，水原一平在周三的比賽後與球隊會面，並告訴球員他有賭博成癮的症狀。

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