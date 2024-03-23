獨家有照／汪小菲殺到大S豪宅談判！驚動警察到場　經紀人證實了

汪小菲闖大S豪宅遭趕！張蘭深夜護子喊「被暗算」　控她引狼入室

▲汪小菲（左圖）昨晚闖大S豪宅大吵大鬧，張蘭深夜開直播護子，認為兒子被暗算了。（圖／記者陳明中攝、翻攝八醬日常微博）
▲汪小菲（左圖）昨晚闖大S豪宅大吵大鬧，張蘭深夜開直播護子，認為兒子被暗算了。（圖／記者陳明中攝、翻攝八醬日常微博）

記者吳雨婕／綜合報導

汪小菲昨（22）日情緒激動二度現身大S信義區豪宅大吵大鬧，後來遭警方帶回派出所偵訊，他突然表示要舉報大S濫用藥物，事件鬧得沸沸揚揚，雙方攻防戰持續開打，並沒有隨著兩人離婚而落幕，針對汪小菲的指控，大S方面透過律師發聲，強調「徐小姐之毛髮、尿液精密鑑定結果並無任何不法情事」。對此，汪小菲媽媽張蘭，則是在深夜開直播，認為兒子被暗算，還提到大S與具俊曄結婚是「引狼入室」。

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張蘭昨天深夜開直播提到汪小菲去大S家大鬧一事，表示是「這是一個大陰謀，汪小菲被暗算了，非常大的陰謀」，認為大S是故意激怒汪小菲，這才惹的汪小菲跑去大S的豪宅，還透露，其實汪小菲最在意名聲，之所以會有這麼焦慮的心情、態度，是因為大S「引狼入室」。

▲張蘭深夜開直播護子，認為汪小菲是被暗算。（圖／翻攝八醬日常微博）
▲▼張蘭深夜開直播護子，認為汪小菲被暗算。（圖／翻攝八醬日常微博）
▲張蘭深夜開直播護子，認為汪小菲是被暗算。（圖／翻攝八醬日常微博）
 
張蘭越說越激動，雙手都開始揮舞，還說已經氣到不行，指出外界都不知道汪小菲被暗算的過程，而汪小菲被害的多慘，他自己都清楚，他會衝大S豪宅也不是因為懷念舊情，之後更氣急敗壞的飆罵：「他們一次一次的上頭條！你們憑什麼上我們的頭條！你們憑什麼消費我們14億人的價值觀。」

汪小菲昨晚先是情緒激動試圖衝進大S豪宅，但被驅離，二度闖入未果後，被警方帶到派出所偵訊，在警察局時，汪小菲表示要舉報大S、小S濫用使蒂諾斯，透露該藥物副作用有幻覺，所以大S服用後時常打他、砸他、拿刀捅他，但第二天完全不記得，可是汪小菲指證筆錄做到一半，接到一通疑似家人的電話後就離開警局，所以並沒有完成報案筆錄。他對於與大S離婚，汪小菲認為是大S與小S串通好的，把他當傻子，讓他氣憤難消。

▲汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲昨晚在派出所舉報大S濫用藥物，但筆錄卻沒有做完就離開了。（圖／記者陳明中攝）


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