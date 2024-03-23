汪小菲闖大S豪宅遭趕！張蘭深夜護子喊「被暗算」　控她引狼入室

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張蘭越說越激動，雙手都開始揮舞，還說已經氣到不行，指出外界都不知道汪小菲被暗算的過程，而汪小菲被害的多慘，他自己都清楚，他會衝大S豪宅也不是因為懷念舊情，之後更氣急敗壞的飆罵：「他們一次一次的上頭條！你們憑什麼上我們的頭條！你們憑什麼消費我們14億人的價值觀。」
汪小菲昨晚先是情緒激動試圖衝進大S豪宅，但被驅離，二度闖入未果後，被警方帶到派出所偵訊，在警察局時，汪小菲表示要舉報大S、小S濫用使蒂諾斯，透露該藥物副作用有幻覺，所以大S服用後時常打他、砸他、拿刀捅他，但第二天完全不記得，可是汪小菲指證筆錄做到一半，接到一通疑似家人的電話後就離開警局，所以並沒有完成報案筆錄。他對於與大S離婚，汪小菲認為是大S與小S串通好的，把他當傻子，讓他氣憤難消。
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