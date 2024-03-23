才剛播出！推紀錄片《凱特在哪兒》 美八卦網站TMZ面臨下架壓力
英國凱特王妃罹癌消息震撼全球，不少英國政壇要角乃至其他國家領袖，都紛紛致上慰問與祝福，期盼她早日康復，許多英國民眾也聚集在一起為凱特祈福。不過在凱特正式宣布自己罹癌的前一天，美國知名八卦網站《TMZ》推出的紀錄片《凱特在哪兒》（Where is Kate Middleton）剛播出，現在也面臨被要求下架的壓力。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合英媒報導，美國《福斯電視台》21日晚間剛播出TMZ這部紀錄片，揚言要調查她1月腹部手術後突然失蹤的情況，內容還涉及有關凱特手術的多種奇怪推測，而這無疑給威廉和凱特夫妻「帶來新的痛苦」。
報導指出，在凱特罹癌的消息公布前，TMZ還在社群平台X上，發表了一篇令人不快的貼文，宣稱：「凱特從公眾視野神秘失蹤的問題很快就會得到解決，因為肯辛頓宮即將透露有關她健康狀況的具體細節。」
凱特證實罹癌後，TMZ也因為「騷擾」威爾斯王妃，而在社群媒體上引來罵聲一片，許多人都打下：「TMZ你真丟臉」、「麻煩撤片好嗎」、「沒品的影片」、「TMZ你會承認你說的全是謊言嗎？」、「現在好了，凱特被逼公開承認自己的病情，現在你們可以閉嘴、讓她為自己的生命而戰了嗎？」