Earth Hour關燈／16飯店優惠整理：5星住房最低2488　生啤買1送1

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今年有相當多家飯店響應Earth Hour 活動，包含雲朗觀光集團、寒舍集團、凱撒飯店集團等旗下各家飯店都將於今晚8點30分會將非必要的電燈，像是飯店外牆燈飾或是招牌燈等，將關閉一小時，雲朗觀光集團更將關燈長達9小時。而除了關燈響應，當然民眾最關心的是個飯店因應此活動推出的餐飲活動與住房優惠。
📍凱撒飯店連鎖優惠內容：
凱撒飯店連鎖推出環保主題住房專案，不提供一次性備品，包含入住台北凱撒連續兩晚、每晚3,250元起，每房贈送熊嗨星樂園兌換券及Drink Bar咖啡飲品抵用券；入住板橋凱撒連續兩晚、每晚4,500元，贈送自助式早餐及綠色旅人包；台北凱達每晚2,488元起，贈送星巴克咖啡服務飲品、國際旅客連住三晚再加贈一日票悠遊卡。
內湖凱旋則是推出四人房每晚4,038元起，贈送早餐、法國頂級浴鹽、精美紅酒(喝酒不開車)等；台北趣淘漫旅連續入住兩晚、每晚2,650元，贈送復古茄芷袋、環保餐具及馬克杯；台南趣淘漫旅每晚3,000元起，贈送早餐、曾文水庫門票及六大極限運動體驗。
📍寒舍集團
旗下台北喜來登、台北寒舍艾美、台北艾麗希爾頓格芮精選酒店、礁溪寒沐以及寒居酒店一起熄燈節能之外，台北喜來登當晚於大廳舉辦「不插電自然派對」，由知名手風琴與吉他老師林呈擎與拉美樂者Carlos帶來精彩演出，提供主題小食與拍照打卡活動，限量贈出「咖啡渣再生盆栽」或「Earth Hour擴香片」，並於社群響應抽獎活動，參加即有機會獲得同為環境保育與零動物實驗付諸心力的美妝品牌SAWAA機能保養組(價值1,580元)。
台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店館內六樓The Terrace大廳酒吧亦自3月20日至3月24日，每晚8時30分至9時30分推出房客獨享生啤酒買一送一優惠活動。礁溪寒沐酒店一樓的MU BAR酒吧當天更推出特色調酒，同品項第二件半價。
📍雲朗觀光集團優惠內容：
旗下君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店新莊、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義以及品文旅礁溪共八間飯店及台東紅葉谷綠能溫泉園區，響應全球一起關燈一小時，花蓮館更加碼延長關燈時數至隔天清晨，共計九個小時。
雲朗觀光集團旗下飯店FB粉絲專頁將於3月23日舉辦線上響應自拍上傳活動，民眾只要分享照片並號召朋友參與，互動留言就能抽台灣零碳永續美妝品牌O'right市價1,080元的「歐萊德咖啡因洗髮精」400ml，鼓勵網友一同上網關注永續響應抽好禮。
其中高雄翰品酒店還推出「低碳環保住房專案」，邀請旅客連住兩晚並自行攜帶個人盥洗用品，減少一次性消耗品的使用，就可享房價85折優惠。
📍高雄萬豪酒店優惠內容：
推出一泊二食減碳住房專案「出發！綠色旅行趣」，
📍台中李方艾美酒店優惠內容：
推出「艾地球住宿專案」住房優惠，即日起~6月30日的週日至週五，平日限定，精緻客房一大床優惠價4,699元，此為不含早餐與一次性備品特定專案。
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