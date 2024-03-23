陳重文案延燒！柯文哲質疑監視器案預算增加 蔣萬安這句話反嗆
國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器的網路傳輸業者「台灣智慧光網聯盟」賄賂，傳出陳重文利用在北市議會質詢機會施壓北市府。前台北市長柯文哲、民眾黨主席柯文哲質疑蔣萬安市府內監視器案預算增加，引發前後任市府隔空交鋒，台北市長蔣萬安今日表示，警察局的專案費率這件事情，是在柯市長任內106年他所簽訂的，反問柯文哲「那時候為什麼要簽訂2200費率的專案？」
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席「台北城市祈禱早餐會」，會前媒體聯訪時被問到柯文哲質疑監視器案預算增加？蔣萬安回應表示，柯文哲在擔任市長時，費率水位就已經在那邊。他上任後是非常努力在議價，在這個案子上，今年第一次費率調降，柯文哲可能忘了，大家很關心的是警察局的專案費率這件事情，是在柯文哲市長任內106年所簽訂的。
蔣萬安說，因為柯文哲所簽訂的約，3M費率是每月2200元，再加上議會但書要求全面使用3M，北市府依照這樣子來編列預算。「所以其實要問柯主席，他那時候為什麼要簽訂2200費率的專案。」
台北市議員游淑慧表示，租用網路傳輸沒有問題，租用費率的議價是這波重點，郝市府與台智光簽訂的為開口契約，各局處不同的需求會是在此「母約」之上，附加各自需求簽訂「子約」。目前警察局監視器的網路傳輸服務案，是柯文哲前市長在106年與台智光簽訂新約，並在110年議定費率，2M傳輸費用每支攝影機每月為1476元，3M費用為2200元。