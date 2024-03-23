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「三月瘋」來了！Simpson準絕殺　重現Kawhi Leonard當年搶七神蹟

▲NCAA錦標賽10號種子科羅拉多靠著KJ Simpson在終場前1.7秒的跳投「準絕殺」，以102:100險勝擊敗名校佛羅里達大學。（圖／美聯社／達志影像）
▲NCAA錦標賽10號種子科羅拉多靠著KJ Simpson在終場前1.7秒的跳投「準絕殺」，以102:100險勝擊敗名校佛羅里達大學。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「瘋狂三月」帶來籃球感官刺激還在繼續！在剛剛結束的一場NCAA錦標賽中，10號種子科羅拉多大學靠著KJ Simpson在終場前1.7秒的跳投「準絕殺」，以102:100險勝擊敗名校佛羅里達大學。這一球也像極了當年NBA球星Kawhi Leonard絕殺費城76人、幫助多倫多暴龍晉級的幸運一球，闖過首輪的科羅拉多大學，下一場將對上馬凱特（Marquette）大學。

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這場比賽的讀秒時刻可說是戲劇張力拉滿，佛羅里達大學後衛Walton Clayton Jr.連續命中2記三分球，將球隊從落後6分的絕境中拉了回來，追成100:100平手。但更讓人料想不到的還在後頭，比賽剩下9.5秒，科羅拉多大學持有球權，半場發球後，KJ Simpson運球突破急停跳投，球在籃框上彈了幾下，最終入網，這顆1.7秒的「準絕殺」，最終也成為本場比賽的致勝球。

在Walton Clayton Jr.孤注一擲的半場投籃打在籃板上後，「鱷魚隊」佛羅里達大學本賽季以24勝12敗結束，這是佛羅裡達州自2010年以來首次未能晉級32強。而科羅拉多則是將於周日迎戰2號種子馬凱特大學。

KJ Simpson這一記致勝投籃，從出手位置、方式，都很像2019年暴龍球星Kawhi Leonard在東區次輪搶7的絕殺76人的那一球，甚至球也在籃框上彈了好幾下。Leonard在那場比賽中狂砍41分，並完成壓哨絕殺，帶領暴龍隊進入東區決賽。

科羅拉多大學本賽季戰績25勝10敗，他們此前曾以60:53擊敗10號種子樹城州立大學（Boise State University），並贏得了過去10場比賽中的9場。「水牛隊」，主力後衛KJ Simpson被選為太平洋12校聯盟的第一隊之中，場均可得到19.5分5助攻。

科羅拉多隊這場比賽贏得很驚險，他們一度在最後關頭浪費13分領先優勢，差點要被翻盤。17投10中、拿下全場最高的 33 分得Clayton曾帶給了佛羅里達希望，但這不足以拯救他們整晚糟糕的防守。

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