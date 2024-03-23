「三月瘋」來了！Simpson準絕殺　重現Kawhi Leonard當年搶七神蹟

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在Walton Clayton Jr.孤注一擲的半場投籃打在籃板上後，「鱷魚隊」佛羅里達大學本賽季以24勝12敗結束，這是佛羅裡達州自2010年以來首次未能晉級32強。而科羅拉多則是將於周日迎戰2號種子馬凱特大學。
KJ Simpson這一記致勝投籃，從出手位置、方式，都很像2019年暴龍球星Kawhi Leonard在東區次輪搶7的絕殺76人的那一球，甚至球也在籃框上彈了好幾下。Leonard在那場比賽中狂砍41分，並完成壓哨絕殺，帶領暴龍隊進入東區決賽。
科羅拉多大學本賽季戰績25勝10敗，他們此前曾以60:53擊敗10號種子樹城州立大學（Boise State University），並贏得了過去10場比賽中的9場。「水牛隊」，主力後衛KJ Simpson被選為太平洋12校聯盟的第一隊之中，場均可得到19.5分5助攻。
科羅拉多隊這場比賽贏得很驚險，他們一度在最後關頭浪費13分領先優勢，差點要被翻盤。17投10中、拿下全場最高的 33 分得Clayton曾帶給了佛羅里達希望，但這不足以拯救他們整晚糟糕的防守。
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